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    Частина Києва залишилась без води (перелік адрес)

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    У будинках частини киян тимчасово відсутнє водопостачання - Частина Києва залишилась без води (перелік адрес)
    У будинках частини киян тимчасово відсутнє водопостачання
    Фото з відкритих джерел

    Вода зникла у будинках на чотирьох вулицях Києва

    Сьогодні, 25 січня, у Києві планові та аварійні відключення холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Так, о 9:20 було відключено від водопостачання житлові будинки:

    • вул. Дегтярівська, 14, 12/7, 26А, 26Б, 30,
    • вул. Довнар-Запольського, 9.

    Зазначається, що пошкоджений трубопровід не знаходиться на балансі Київводоканалу, передано квартирно-експлуатаційному управлінню Міністерства оборони.

    Крім того, через пошкодження на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • пров. Таганрозький, 5, 7, 8, 9, 10, 12
    • вул. Шалетт, 10-А.

    Нагадаємо, 21 січня через аварії на мережі було відключено водопостачання у будинках на 12 вулицях Києва.

    Після завершення локдауну усі онлайн-сервіси Київводоканалу для фізичних та для юридичних осіб залишаються доступними.

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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