Частина Києва залишилась без води (перелік адрес)

Вода зникла у будинках на чотирьох вулицях Києва

Сьогодні, 25 січня, у Києві планові та аварійні відключення холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Так, о 9:20 було відключено від водопостачання житлові будинки:

вул. Дегтярівська, 14, 12/7, 26А, 26Б, 30,

вул. Довнар-Запольського, 9.

Зазначається, що пошкоджений трубопровід не знаходиться на балансі Київводоканалу, передано квартирно-експлуатаційному управлінню Міністерства оборони.

Крім того, через пошкодження на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

пров. Таганрозький, 5, 7, 8, 9, 10, 12

вул. Шалетт, 10-А.

Нагадаємо, 21 січня через аварії на мережі було відключено водопостачання у будинках на 12 вулицях Києва.

Після завершення локдауну усі онлайн-сервіси Київводоканалу для фізичних та для юридичних осіб залишаються доступними.