СБУ проводить обшуки в офісі Київводоканалу

Під час слідчих дій співробітники головного офісу Київводоканалу залишили свої кабінети

Подробиці слідчих дій поки що не розголошуються

Сьогодні, 21 січня, у головному офісі ПрАТ «АК «Київводоканал» відбуваються слідчі дії, які проводять співробітники Головного управління Служби безпеки України в Києві.

Про це повідомила пресслужба Київводоканалу.

«Керівництво компанії відкрито до співпраці», – зазначили у Київводоканалі.

«Як тільки будуть подробиці, ми повідомимо детальніше, за умови, що це дозволить слідство», – додали в компанії.

Зазначимо, що головний офіс Київводоканалу знаходиться за адресою: вул. Лейпцизька, 1-А.

Під дописом Київводоканалу у Facebook кияни припускають, що слідчі дії пов’язані із вимогою президента Володимира Зеленського вимагає провести повний аудит діючих тарифів в Україні.