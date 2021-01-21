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    СБУ проводить обшуки в офісі Київводоканалу

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    Під час слідчих дій співробітники головного офісу Київводоканалу залишили свої кабінети - СБУ проводить обшуки в офісі Київводоканалу
    Під час слідчих дій співробітники головного офісу Київводоканалу залишили свої кабінети
    Фото: Київводоканал

    Подробиці слідчих дій поки що не розголошуються

    Сьогодні, 21 січня, у головному офісі ПрАТ «АК «Київводоканал» відбуваються слідчі дії, які проводять співробітники Головного управління Служби безпеки України в Києві.

    Про це повідомила пресслужба Київводоканалу.

    «Керівництво компанії відкрито до співпраці», – зазначили у Київводоканалі.

    «Як тільки будуть подробиці, ми повідомимо детальніше, за умови, що це дозволить слідство», – додали в компанії.

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    СБУ проводить обшуки в офісі Київводоканалу
    СБУ проводить обшуки в офісі Київводоканалу

    Зазначимо, що головний офіс Київводоканалу знаходиться за адресою: вул. Лейпцизька, 1-А.

    Під дописом Київводоканалу у Facebook кияни припускають, що слідчі дії пов’язані із вимогою президента Володимира Зеленського вимагає провести повний аудит діючих тарифів в Україні.

    Теги: обшук СБУ Київ тарифи Київводоканал
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