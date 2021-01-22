Кінець локдауну: як працюватимуть сервіси Київводоканалу

Київводоканал повертається до роботи у звичному режимі

Усі онлайн-сервіси Київводоканалу залишаться доступними

24 січня – останній день локдауну в Україні.

Пресслужба Київводоканалу розповіла, як працюватиме компанія після завершення локдауну.

«Ус наші онлайн-сервіси для фізичних та для юридичних осіб залишаються доступними, і ми радо допоможемо вам вирішити будь-яке питання дистанційно», – зазначили у Київводоканалі.

Перелік послуг, які можна отримати дистанційно, читайте тут.

Контакти для дистанційного обслуговування фізичних осіб.

Контакти для дистанційного обслуговування юридичних осіб.

Нагадаємо, після закінчення локдауну опівночі 25 січня Україна повернеться до обмежень «помаранчевої» зони.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у понеділок, 25 січня, у столичних школах відновиться навчальний процес.

Адаптивний карантин буде діяти до 28 лютого, однак уряд планує продовжити його термін до 31 березня 2021.