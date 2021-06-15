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    Частина Києва залишилась без води (список адрес)

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    У домівках киян тимчасово відключено воду - Частина Києва залишилась без води (список адрес)
    У домівках киян тимчасово відключено воду
    Фото з відкритих джерел

    На водомережі планові та аварійні ремонтні роботи

    «Київводоканал» проводить планові відключення холодного водопостачання у місті. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Так, 15 червня у зв'язку із плановими ремонтними роботами буде тимчасово відсутнє водопостачання:

    З 8:30 до 17:30

    • вул. Володимирська, 50/28;

    з 9:00 до 19:00

    • вул. Тимірязівська, 36, 36-54/93;
    • вул. Звіринецька, 91.

    з 9:00 червня до 18:00

    • вул. Зої Гайдай, 3, 3А, 5.

    з 9:00 до 18:00

    • вул. В. Китаївська, 87, 108, 110, 112, 114;
    • вул. Грабовського, 32, 36.

    з 09:00 до 20:00

    • вул. Крушельницька, 4, 4А.

    з 8:00 15 червня до 24:00 17 червня

    • вул. Богатирська, 3В, 3Д, 2Д.

    з 19:00 15 червня до 7:00 16 червня

    • вул. Урлівська, 19, 19А.

    Крім того, у Києві через аварійні відключення тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • вул. Лютеранська, 8
    • вул. Кропивницького, 6, 12, 14, 16, 18
    • вул. Шовковична, 44, 48
    • вул. Архітектора Вербицького, 8А, 10А
    • вул. Ревуцького, 25, 27
    • пр-т. Перемоги, 62/1
    • вул. Вікентія Беретті, 5А, 5Б
    • вул. Короленківська, 24
    • вул. Казимира Малевича, 2, 4
    • вул. Волгоградська, 2, 4, 6А
    • вул. Івана Неходи, 2/4, 8, 10, 7, 5, 3

    «Дякуємо за порозуміння та приносимо вибачення за можливі тимчасові незручності», – йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, у Києві на два тижні без гарячої води залишаться майже 4 тис. житлових будинків.

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія кияни водопостачання
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    Частина Києва залишилась без води (список адрес)