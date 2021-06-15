Частина Києва залишилась без води (список адрес)
На водомережі планові та аварійні ремонтні роботи
«Київводоканал» проводить планові відключення холодного водопостачання у місті. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Так, 15 червня у зв'язку із плановими ремонтними роботами буде тимчасово відсутнє водопостачання:
З 8:30 до 17:30
- вул. Володимирська, 50/28;
з 9:00 до 19:00
- вул. Тимірязівська, 36, 36-54/93;
- вул. Звіринецька, 91.
з 9:00 червня до 18:00
- вул. Зої Гайдай, 3, 3А, 5.
з 9:00 до 18:00
- вул. В. Китаївська, 87, 108, 110, 112, 114;
- вул. Грабовського, 32, 36.
з 09:00 до 20:00
- вул. Крушельницька, 4, 4А.
з 8:00 15 червня до 24:00 17 червня
- вул. Богатирська, 3В, 3Д, 2Д.
з 19:00 15 червня до 7:00 16 червня
- вул. Урлівська, 19, 19А.
Крім того, у Києві через аварійні відключення тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- вул. Лютеранська, 8
- вул. Кропивницького, 6, 12, 14, 16, 18
- вул. Шовковична, 44, 48
- вул. Архітектора Вербицького, 8А, 10А
- вул. Ревуцького, 25, 27
- пр-т. Перемоги, 62/1
- вул. Вікентія Беретті, 5А, 5Б
- вул. Короленківська, 24
- вул. Казимира Малевича, 2, 4
- вул. Волгоградська, 2, 4, 6А
- вул. Івана Неходи, 2/4, 8, 10, 7, 5, 3
«Дякуємо за порозуміння та приносимо вибачення за можливі тимчасові незручності», – йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Нагадаємо, у Києві на два тижні без гарячої води залишаться майже 4 тис. житлових будинків.