У Києві на два тижні без гарячої води залишаться майже 4 тис. житлових будинків

Під час гідравлічних випробувань тимчасово буде відсутнє гаряче водопостачання

«Київтеплоенерго» оприлюднило перелік адрес, де під час випробувань тимчасово буде відсутнє гаряче водопостачання

Станом на 14 червня в Києві на гідравлічну міцність випробували 61% тепломереж квартальних котелень і майже 30% магістральних тепломереж. Сумарно вони обслуговують 4279 будівель, із них: 2832 – житлові будинки, 73 – лікарні, 264 – навчальні заклади, 1110 – відомств. У ході випробувань цих тепломереж аварійні бригади КП «Київтеплоенерго» виявили «слабкі» місця трубопроводів і усунули близько 700 пошкоджень.

Наступний етап випробувань мереж на великих теплоджерелах розпочнеться 15 червня і триватиме до 2 липня. За цей час на гідравлічну міцність проведуть випробування мереж у зоні теплопостачання ТЕЦ-6, СТ-2, районних котелень «Воскресенка» та «Микільська Борщагівка». Загалом це 3682 житлових будинки, 63 лікарняних заклади, 240 дитячих садочків, 157 шкіл і 1376 відомств.

На сайті КП «Київтеплоенерго» оновлено перелік адрес, де під час випробувань тимчасово буде відсутнє гаряче водопостачання.

Також дізнатися терміни відновлення подачі гарячої води можна з оголошень на будинках, на сайті Центральної диспетчерської із питань ЖКГ або за номером телефону 15-57 або (044) 500-1557 (з мобільного).

Гідравлічні випробування – це обов’язкова умова підготовки теплового господарства до опалювального сезону в Україні. Вони в Києві проходять поетапно в кожній зоні теплоджерел (котелень, станцій теплопостачання, теплоелектроцентралей) згідно із затвердженим графіком.

Нагадаємо, що загальна протяжність системи теплових мереж у Києві – понад 2700 км. Із моменту повернення теплоенергетичного комплексу столиці в муніципальну власність у 2018 році, «Київтеплоенерго» провело повну реконструкцію 270 км мереж.

Як повідомлялося, в кінці травня в Києві розпочалася підготовка до наступного опалювального сезону.