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    Напередодні вихідних аварії залишили без води частину Києва (адреси)

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    У домівках частини киян зникла вода - Напередодні вихідних аварії залишили без води частину Києва (адреси)
    У домівках частини киян зникла вода
    Фото з відкритих джерел

    Через пошкодження на мережі без води будинки на десяти вулицях міста

    У п’ятницю, 4 червня, в Києві за низкою адрес відсутнє холодне водопостачання у зв’язку із плановими та аварійними ремонтними роботами. Про це повідомляє «Київводоканал».

    Так, із 21:00 4 червня до 07:00 5 червня у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Шолом-Алейхема, 6, 8, 8, 7/20 9, 11, 13, 19, 4, 8А, 9А, 13А,
    • вул. Мілютенка, 22

    У зв’язку з пошкодженнями на мережі сьогодні відключено холодну воду за такими адресами:

    • пр-т. Оболонський, 1А
    • пр-т. Степана Бандери, 26А
    • вул. Обсерваторна, 3, 3А
    • вул. Митрофана Довнар-Запольського, 16
    • вул. Наталії Ужвій,10
    • вул. Академіка Туполєва, 17Г, 15б, 19А
    • вул. Патріарха Володимира Романюка, 10, 12, 12А
    • вул. Олександра Гаврилюка, 4
    • вул. Льва Толстого, 43
    • вул. Олекси Тихого, 89, 91.

    Нагадаємо, 1 червня через пошкодження трубопроводу водомережі на вул. Академіка Заболотного залишились без холодного водопостачання близько 20 будинків і два дитячих садочки.

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    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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    Напередодні вихідних аварії залишили без води частину Києва (адреси)