Напередодні вихідних аварії залишили без води частину Києва (адреси)

Через пошкодження на мережі без води будинки на десяти вулицях міста

У п’ятницю, 4 червня, в Києві за низкою адрес відсутнє холодне водопостачання у зв’язку із плановими та аварійними ремонтними роботами. Про це повідомляє «Київводоканал».

Так, із 21:00 4 червня до 07:00 5 червня у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Шолом-Алейхема, 6, 8, 8, 7/20 9, 11, 13, 19, 4, 8А, 9А, 13А,

вул. Мілютенка, 22

У зв’язку з пошкодженнями на мережі сьогодні відключено холодну воду за такими адресами:

пр-т. Оболонський, 1А

пр-т. Степана Бандери, 26А

вул. Обсерваторна, 3, 3А

вул. Митрофана Довнар-Запольського, 16

вул. Наталії Ужвій,10

вул. Академіка Туполєва, 17Г, 15б, 19А

вул. Патріарха Володимира Романюка, 10, 12, 12А

вул. Олександра Гаврилюка, 4

вул. Льва Толстого, 43

вул. Олекси Тихого, 89, 91.

Нагадаємо, 1 червня через пошкодження трубопроводу водомережі на вул. Академіка Заболотного залишились без холодного водопостачання близько 20 будинків і два дитячих садочки.