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    Частина киян залишилась без води (адреси)

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    Аварійні бригади &laquo;Київводоканалу&raquo; проводять ремонтні роботи на мережі - Частина киян залишилась без води (адреси)

    Аварійні бригади «Київводоканалу» проводять ремонтні роботи на мережі

    Фото: Київводоканал

    Холодної води немає в будинках на дев'ятьох вулицях Києва

    У вівторок, 21 вересня, у частини киян відсутнє холодне водопостачання через планові та аварійні відключення. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Планові відключення холодного водопостачання

    З 14:00 21 вересня до 6:00 22 вересня у зв'язку з плановими роботами буде тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Львівська, 25;
    • вул. Кричевського, 5, 7.

    Аварійні відключення холодного водопостачання

    Станом ранок 21 вересня тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:

    • Боричів узвіз, 8
    • вул. Боричів Тік, 1, 3, 7
    • пров. Петропавлівський, 5, 13, 17, 19
    • вул. Бориса Житкова, 5а
    • вул. Сержа Лифаря, 3
    • вул. Миколи Закревського, 35
    • вул. Нововокзальна, 53, 65, 67.

    Як повідомлялося, в ніч з 21 на 22 вересня проводитиметься планова профілактична промивка мереж у Деснянському районі.

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    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт кияни водопостачання
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    Частина киян залишилась без води (адреси)