Частина киян залишилась без води (адреси)
Аварійні бригади «Київводоканалу» проводять ремонтні роботи на мережі
Холодної води немає в будинках на дев'ятьох вулицях Києва
У вівторок, 21 вересня, у частини киян відсутнє холодне водопостачання через планові та аварійні відключення. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Планові відключення холодного водопостачання
З 14:00 21 вересня до 6:00 22 вересня у зв'язку з плановими роботами буде тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Львівська, 25;
- вул. Кричевського, 5, 7.
Аварійні відключення холодного водопостачання
Станом ранок 21 вересня тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:
- Боричів узвіз, 8
- вул. Боричів Тік, 1, 3, 7
- пров. Петропавлівський, 5, 13, 17, 19
- вул. Бориса Житкова, 5а
- вул. Сержа Лифаря, 3
- вул. Миколи Закревського, 35
- вул. Нововокзальна, 53, 65, 67.
Як повідомлялося, в ніч з 21 на 22 вересня проводитиметься планова профілактична промивка мереж у Деснянському районі.