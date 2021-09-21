Частина киян залишилась без води (адреси)

Холодної води немає в будинках на дев'ятьох вулицях Києва

У вівторок, 21 вересня, у частини киян відсутнє холодне водопостачання через планові та аварійні відключення. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Планові відключення холодного водопостачання

З 14:00 21 вересня до 6:00 22 вересня у зв'язку з плановими роботами буде тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Львівська, 25;

вул. Кричевського, 5, 7.

Аварійні відключення холодного водопостачання

Станом ранок 21 вересня тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:

Боричів узвіз, 8

вул. Боричів Тік, 1, 3, 7

пров. Петропавлівський, 5, 13, 17, 19

вул. Бориса Житкова, 5а

вул. Сержа Лифаря, 3

вул. Миколи Закревського, 35

вул. Нововокзальна, 53, 65, 67.

Як повідомлялося, в ніч з 21 на 22 вересня проводитиметься планова профілактична промивка мереж у Деснянському районі.