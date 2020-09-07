Частина киян залишилася без води: причини, адреси
Київводоканал обіцяє за добу відновити водопостачання
Сьогодні, 7 вересня, на мережі холодного водопостачання в Києві сталася низка аварій.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Наразі тимчасово відсутнє холодне водопостачання у чотирьох житлових будинках за такими адресами:
- пров. Квітневий, 12
- пр-т. Голосіївський, 17, 17Б
- вул. Лятошинського, 4А
Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
«Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.
Нагадаємо, у Києві розпочалася реконструкція дюкерних переходів, якими відбувається транспортування каналізаційних стоків із правобережної частини Києва на споруди Бортницької станції аерації для їх подальшого очищення.
Зазначимо, що у Київводоканалі більше мільйона особових рахунків, з них у 64% споживачів немає заборгованості або навіть є переплата. Але разом з тим, загальний борг мешканців багатоквартирних будинків станом на 1 серпня складає 599 мільйонів гривень.