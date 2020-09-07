Частина киян залишилася без води: причини, адреси



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Вода зникла у будинках на трьох вулицях Києва

Київводоканал обіцяє за добу відновити водопостачання

Сьогодні, 7 вересня, на мережі холодного водопостачання в Києві сталася низка аварій.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі тимчасово відсутнє холодне водопостачання у чотирьох житлових будинках за такими адресами:

пров. Квітневий, 12

пр-т. Голосіївський, 17, 17Б

вул. Лятошинського, 4А

Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

«Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

Нагадаємо, у Києві розпочалася реконструкція дюкерних переходів, якими відбувається транспортування каналізаційних стоків із правобережної частини Києва на споруди Бортницької станції аерації для їх подальшого очищення.

Зазначимо, що у Київводоканалі більше мільйона особових рахунків, з них у 64% споживачів немає заборгованості або навіть є переплата. Але разом з тим, загальний борг мешканців багатоквартирних будинків станом на 1 серпня складає 599 мільйонів гривень.