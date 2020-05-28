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    Дорожники починають латати ще один столичний шляхопровід

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    Дорожники проведуть&nbsp;ремонт деформаційних швів - Дорожники починають латати ще один столичний шляхопровід
    Дорожники проведуть ремонт деформаційних швів

    На шляхопроводі на вул. Братиславській розпочинається ремонт

    Із 23:00 29 травня до 29 червня на шляхопроводі на вул. Братиславській у Києві частково обмежать рух. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

    На шляхопроводі на перетині вулиць Братиславської і Шолом-Алейхема дорожники розпочинають ремонт деформаційних швів. Роботи триватимуть у напрямку Броварського проспекту.

    Під час робіт рух буде частково обмежено (роботи триватимуть на 1-й смузі).

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    «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності.

    Як повідомлялося, станом на початок травня у ремонтувалися 14 мостів та шляхопроводів. Триває капітальний ремонт на 9 вулицях. На 12-ти – середній ремонт.

    Як повідомлялося, на Борщагівському шляхопроводі завершується ремонт частини споруди у напрямку центру. 1 травня відкрився рух усіма смугами на шляхопроводі з проспекту Курбаса на проспект Гузара. 2 травня розпочався ремонт на частині споруди у напрямку Кільцевої дороги. Проїзд на цій частині шляхопроводу буде перекрито до 1 вересня.

    Також на просп. Степана Бандери частково обмежено рух до 31 травня.

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