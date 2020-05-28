Дорожники починають латати ще один столичний шляхопровід



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Дорожники проведуть ремонт деформаційних швів

На шляхопроводі на вул. Братиславській розпочинається ремонт

Із 23:00 29 травня до 29 червня на шляхопроводі на вул. Братиславській у Києві частково обмежать рух. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

На шляхопроводі на перетині вулиць Братиславської і Шолом-Алейхема дорожники розпочинають ремонт деформаційних швів. Роботи триватимуть у напрямку Броварського проспекту.

Під час робіт рух буде частково обмежено (роботи триватимуть на 1-й смузі).

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності.

Як повідомлялося, станом на початок травня у ремонтувалися 14 мостів та шляхопроводів. Триває капітальний ремонт на 9 вулицях. На 12-ти – середній ремонт.

Як повідомлялося, на Борщагівському шляхопроводі завершується ремонт частини споруди у напрямку центру. 1 травня відкрився рух усіма смугами на шляхопроводі з проспекту Курбаса на проспект Гузара. 2 травня розпочався ремонт на частині споруди у напрямку Кільцевої дороги. Проїзд на цій частині шляхопроводу буде перекрито до 1 вересня.

Також на просп. Степана Бандери частково обмежено рух до 31 травня.