Дорожники починають латати ще один столичний шляхопровід
На шляхопроводі на вул. Братиславській розпочинається ремонт
Із 23:00 29 травня до 29 червня на шляхопроводі на вул. Братиславській у Києві частково обмежать рух. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».
На шляхопроводі на перетині вулиць Братиславської і Шолом-Алейхема дорожники розпочинають ремонт деформаційних швів. Роботи триватимуть у напрямку Броварського проспекту.
Під час робіт рух буде частково обмежено (роботи триватимуть на 1-й смузі).
«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності.
Як повідомлялося, станом на початок травня у ремонтувалися 14 мостів та шляхопроводів. Триває капітальний ремонт на 9 вулицях. На 12-ти – середній ремонт.
Як повідомлялося, на Борщагівському шляхопроводі завершується ремонт частини споруди у напрямку центру. 1 травня відкрився рух усіма смугами на шляхопроводі з проспекту Курбаса на проспект Гузара. 2 травня розпочався ремонт на частині споруди у напрямку Кільцевої дороги. Проїзд на цій частині шляхопроводу буде перекрито до 1 вересня.
Також на просп. Степана Бандери частково обмежено рух до 31 травня.