Україна залучить близько 300 млн євро кредиту у французів
Позика береться на 15 років під 1,04% річних
Кабінет міністрів ухвалив рішення про залучення державних зовнішніх запозичень у 2022 році. Про це свідчить постанова від 24 березня, передає «Главком».
Україна планує залучити у Французького агентства розвитку кредит, який перевищуватиме 300 млн євро. Позика береться на 15 років під 1,04% річних
Проценти сплачуватимуться кожні шість місяців, відповідно до умов кредитного договору.
Погашення та обслуговування кредиту здійснюється за рахунок коштів, передбачених законом про державний бюджет України на відповідний рік, сказано в урядовій постанові.