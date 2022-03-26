Україна залучить близько 300 млн євро кредиту у французів

Погашення та обслуговування кредиту здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету України

Позика береться на 15 років під 1,04% річних

Кабінет міністрів ухвалив рішення про залучення державних зовнішніх запозичень у 2022 році. Про це свідчить постанова від 24 березня, передає «Главком».

Україна планує залучити у Французького агентства розвитку кредит, який перевищуватиме 300 млн євро. Позика береться на 15 років під 1,04% річних

Проценти сплачуватимуться кожні шість місяців, відповідно до умов кредитного договору.

Погашення та обслуговування кредиту здійснюється за рахунок коштів, передбачених законом про державний бюджет України на відповідний рік, сказано в урядовій постанові.