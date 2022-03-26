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    Україна залучить близько 300 млн євро кредиту у французів

    Погашення та обслуговування кредиту здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету України - Україна залучить близько 300 млн євро кредиту у французів
    Погашення та обслуговування кредиту здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету України
    фото з відкритих джерел

    Позика береться на 15 років під 1,04% річних

    Кабінет міністрів ухвалив рішення про залучення державних зовнішніх запозичень у 2022 році. Про це свідчить постанова від 24 березня, передає «Главком».

    Україна планує залучити у Французького агентства розвитку кредит, який перевищуватиме 300 млн євро. Позика береться на 15 років під 1,04% річних

    Проценти сплачуватимуться кожні шість місяців, відповідно до умов кредитного договору.

    Погашення та обслуговування кредиту здійснюється за рахунок коштів, передбачених законом про державний бюджет України на відповідний рік, сказано в урядовій постанові.

    Теги: росія окупанти кредит війна Франція Україна окупація #stoprussia
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    Україна залучить близько 300 млн євро кредиту у французів