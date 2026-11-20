У п'яти районах столиці спостерігається зниження тиску у водопровідних мережах через наслідки нічної ворожої атаки та удари РФ по енергосистемі сьогодні, 20 листопада. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київводоканал».

За оновленими даними підприємства, зниження тиску наразі фіксують у:

Голосіївському районі;

Святошинському районі;

Солом’янському районі;

Шевченківському районі;

Печерському районі.

Раніше повідомлялося про проблеми переважно на Печерську. Також повідомлялося, що внаслідок атаки є постраждалі та загиблі серед працівників підприємства.

Фахівці «Київводоканалу» працюють над стабілізацією тиску в мережах та якнайшвидшим відновленням водопостачання. Про подальші зміни обіцяють повідомляти на офіційних каналах.

Нагадаємо, вранці 20 листопада російські війська здійснили балістичну атаку на Київ, унаслідок якої пошкоджень зазнали три мостові споруди – Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости. Раніше міський голова Віталій Кличко поінформував, що проїзд Подільсько-Воскресенським мостовим переходом із правого на лівий берег тимчасово закрили через наслідки удару, а також повідомив про пошкодження Дарницького мосту. Згодом патрульна поліція повідомила про перекриття Подільського мостового переходу.