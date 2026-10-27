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«Укрзалізниця» запускає додаткові рейси міської електрички у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Укрзалізниця» запускає додаткові рейси міської електрички у Києві
Перший вечірній рейс з Видубичів вирушить о 15:57, а з Почайної – о 15:59
фото: glavcom.ua

З 28 жовтня додаткові рейси курсуватимуть і вранці, і ввечері

«Укрзалізниця» на час ремонтних робіт на столичних мостах запускає 16 додаткових рейсів Kyiv City Express, які перетинатимуть Дарницький та Північний мости. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу компанії.

«Допоки інфраструктура столичного метрополітену та мостів на ремонті, Укрзалізниця виводить на маршрут додаткові рейси Kyiv City Express. Стартуємо вже цього вечора. У вечірню годину пік призначаємо 10 додаткових рейсів, що перетинатимуть обидва мости: Дарницький і Північний», – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що поїзди курсуватимуть півкільцем Видубичі – Березняки – Дарниця – Русанівка – Лівобережна – Микільська Слобідка – Воскресенка – Райдужний – Почайна та в зворотному напрямку.

Перший вечірній рейс з Видубичів вирушить о 15:57, а з Почайної – о 15:59.

Поїзди відправлятимуться з таких колій: станція Видубичі – №3А, Дарниця та Почайна – № 3. На ст. Березняки поїзди, що курсуватимуть у напрямку Видубичі –Дарниця, прибуватимуть на четверту колію третьої платформи.

Додаткові рейси Kyiv City Express, які перетинатимуть Дарницький та Північний мости
Додаткові рейси Kyiv City Express, які перетинатимуть Дарницький та Північний мости
інфографіка: «Укрзалізниця»

З 28 жовтня додаткові рейси курсуватимуть і вранці, і ввечері. Загалом на пасажирів чекають 16 додаткових рейсів. Завдяки комбінації графікових і додаткових поїздів інтервал у години пік півкільцем становитиме від 15 хв.

Квитки на міську електричку можна придбати у застосунку «Укрзалізниці». Повний розклад поїздів – за посиланням.

Нагадаємо, Росія атакувала Київ балістикою ввечері 26 жовтня. Повітряну тривогу оголосили о 21:41, одразу після цього на місто спрямували ракети. За даними моніторингових каналів, їх було вісім, летіли вони з Чернігівщини. 

Президент Володимир Зеленський після вечірнього удару наголосив, що ракети вдарили по людних місцях, а поруч немає жодного військового об'єкта.

Згодом балістичні ракети знову полетіли на столицю, повітряну тривогу оголосили о 03:25. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в адміністративну будівлю в Подільському районі та в нежитлові будівлі за двома іншими адресами.

Як повідомлялося, у Києві після ворожої атаки обмежили рух транспорту Південним мостом і змінили схему руху поїздів Сирецько-Печерської («зеленої») лінії метрополітену. 

Теги: Київ Укрзалізниця інфраструктура

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