Удар по Київщині, атака на НПЗ та Wildberries у Росії: головне за ніч 5 листопада

Дайджест новин, які сталися у ніч на 5 листопада 2026 року

Росія атакувала Київщину безпілотниками, у РФ атаковано Рязанський НПЗ та логістичний склад Wildberries, в Орлі спалахнула пожежа на великому олійноекстракційному заводі

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 5 листопада.

Атака на Україну

Пожежа у Бучанському районі фото: соціальні мережі

Київ

У ніч на 5 листопада російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За інформацією Кличка, уламки БпЛА впали на відкритій території у Голосіївському районі.

Київщина

Вночі 5 листопада російські терористи вдарили по Київщині. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

За інформацією Ткаченка, через російську атаку виникла пожежа на території складу у Бучанському районі.

У Росії атаковано НПЗ

Пожежа на Рязанському НПЗ фото: соціальні мережі

У ніч на 5 листопада російське місто Рязань опинилося під атакою безпілотників. Місцеві жителі повідомили про серію потужних вибухів, після яких на Рязанському нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.

Крім того, за попередньою інформацією, під удар потрапив логістичний склад маркетплейса Wildberries.

В Орлі горів завод

Пожежа в Орлі фото: соціальні мережі

У російському місті Орел спалахнула масштабна пожежа на заводі «Орелмасло» – одного з провідних підприємств харчової промисловості Центральної Росії.

Завод спеціалізується на глибокій переробці олійних культур, зокрема соняшнику та ріпаку, а також виробництві рослинної олії та кормових шротів.

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