Зниження тиску у водопровідній мережі спостерігається в Печерському районі, у деяких будинках можливе тимчасове припинення подачі води

Унаслідок ворожого удару в ніч на 20 листопада пошкоджень зазнали об'єкти «Київводоканалу». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву підприємства.

Зазначається, що також через атаки РФ на енергосистему виникли перебої у водопостачанні столиці. Зниження тиску у водопровідній мережі спостерігається в Печерському районі, у деяких будинках можливе тимчасове припинення подачі води.

«На жаль, унаслідок атаки є постраждалі та загиблі серед працівників «Київводоканалу». Інформація наразі уточнюється», – заявляють на підприємстві.

Наголошується, що фахівці «Київводоканалу» вживають необхідних заходів, щоб стабілізувати роботу системи водопостачання та якнайшвидше нормалізувати тиск.

Нагадаємо, вранці 20 листопада російські війська здійснили балістичну атаку на Київ, унаслідок якої пошкоджень зазнали три мостові споруди — Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости.

Раніше міський голова столиці Віталій Кличко поінформував, що через наслідки удару проїзд Подільсько-Воскресенським мостовим переходом із правого на лівий берег тимчасово закрили. Також мер повідомив про пошкодження Дарницького мосту, проте не уточнив ступінь руйнувань та чи вплинули вони на пропускну здатність переправи.