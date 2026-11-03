Масована атака на Україну, дрони за 700 км уразили НПЗ в Росії: головне за ніч 3 листопада

Дайджест новин, які сталися у ніч на 3 листопада 2026 року

Ніч на 3 листопада запам'яталася масованою атакою на Україну: вибухи лунали у Хмельницькому, Рівному, Житомирі, Запоріжжі, Дніпрі та Ладижині й Харкові. Водночас безпілотники подолали понад 700 км і вдарили по одному з найбільших НПЗ Росії. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 3 листопада.

Росія масовано атакувала Україну: вибухи пролунали у кількох областях

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух балістичних ракет у напрямку Кривого Рогу та Зеленодольська на Дніпропетровщині, а також Ладижина й Гайсина на Вінниччині. Харків перебував під комбінованим ударом балістики та КАБів. На тлі ракетної небезпеки ударні безпілотники продовжували рух над територією України. Повідомлення про вибухи надходили з таких міст: Хмельницький; Рівне; Житомир; Запоріжжя; Дніпро; Ладижин. У Житомирі місцеві жителі повідомляли про зникнення електроенергії.

фото ілюстративне

Дрони подолали понад 700 км й атакували один із найбільших НПЗ Росії

Далекий рейд безпілотників завершився ударом по одному з найбільших нафтопереробних підприємств країни-агресора.

Напередодні ночі під Києвом спалахнули сутички

У Петропавлівській Борщагівці виникли сутички біля будинку, де перебували військовослужбовці Нацгвардії. Очевидці повідомляли про стрілянину, застосування димових шашок та спроби потрапити на територію домоволодіння. Будинок, де стався інцидент, оточили військові. Згодом МВС розпочало розслідування.

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