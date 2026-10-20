23 депутати залишили Київраду за шість років роботи: названо причини

З перших номерів виборчих списків у Київраді досі працюють лише троє політиків

Через війну та відтермінування виборів Київрада у листопаді 2026 року зайде на сьомий рік своєї роботи. За цей час склад столичного парламенту суттєво змінився без жодних виборчих кампаній: свої мандати втратили вже 23 політики із 120 наявних. Про це свідчать результати дослідження громадської організації «Голка», інформаційним партнером якої виступає «Главком».

Як зазначають аналітики, попри те, що закон дозволяє киянам збирати підписи за відкликання депутатів, остаточне рішення завжди залишається за партіями. Втім, політичні сили зазвичай не поспішають очищувати свої лави й реагують на корупційні чи гучні скандали лише тоді, коли суспільний резонанс стає надто високим.

Чому і як ідуть депутати?

Аналіз показав кілька основних причин оновлення складу Київради:

Перші номери як «паровози» списків

Перше місце в єдиному списку гарантує мандат, тому партії часто ставлять туди відомих діячів («обличчя кампанії»). Проте згодом вони нерідко залишають раду: Віталій Кличко обрався мером, Олексій Кучеренко залишився працювати у Верховній Раді, Олександр Омельченко помер, а Євгенія Кулеба («Слуга народу») згодом склала мандат за власним бажанням.

З перших номерів виборчих списків у Київраді досі працюють лише троє політиків: Марина Порошенко («Європейська солідарність»), Максим Нефьодов («Голос») та Олександр Попов (обраний від ОПЗЖ).

Маніпуляції з гендерною квотою

Виборчий кодекс зобов'язує партії включати до кожної п'ятірки списку щонайменше двох кандидатів кожної статі. Це збільшило кількість жінок у Київраді з 22 до 34. Втім, на практиці політичні сили знайшли шляхи, як обходити цю норму після завершення виборів:

Відмова від мандата на старті. Жінок із пізнаваним обличчям або без негативного репутаційного шлейфу ставили у перші десятки для привабливості списку. Після перемоги деякі з них відмовлялися від мандата. Наприклад, Ольга Галицька (ЄС), яка зібрала понад 4 тис. голосів, віддала місце Юрію Тихоновичу, який набрав менш як тисячу голосів.

Жінок із пізнаваним обличчям або без негативного репутаційного шлейфу ставили у перші десятки для привабливості списку. Після перемоги деякі з них відмовлялися від мандата. Наприклад, Ольга Галицька (ЄС), яка зібрала понад 4 тис. голосів, віддала місце Юрію Тихоновичу, який набрав менш як тисячу голосів. Мандат на кілька місяців. Сурдоперекладач Леся Петрівська («Удар») після складання присяги за кілька місяців склала мандат і přeйшла на новостворену посаду уповноваженої Київради з прав людей з інвалідністю. Її місце в раді посів Ілля Кушнір – син тогочасного очільника «Київміськбуду». До речі, Кушнір склав мандат після того, як його батька, який фігурував у розслідуваннях Bihus.Info, звільнили з посади.

Експерти зазначають, що використання жінок як «політичного баласту» для виконання квоти не сприяє розвитку реального жіночого лідерства, адже партійне керівництво надає перевагу зручним і контрольованим кандидатам.

Нагадаємо, через повномасштабну війну та неможливість проведення місцевих виборів депутати працюють понад визначений п’ятирічний строк. Щоб зберегти політичну пам’ять та дати громаді дієвий контроль, громадська ініціатива «Голка» запустила інтерактивний інструмент «Перезарядити країну тобі під силу. Київрада».