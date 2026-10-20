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23 депутати залишили Київраду за шість років роботи: названо причини

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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23 депутати залишили Київраду за шість років роботи: названо причини
Зібрати 61 голос депутатів Київради після 24 лютого 2022 року стало важче
фото: КМДА

З перших номерів виборчих списків у Київраді досі працюють лише троє політиків

Через війну та відтермінування виборів Київрада у листопаді 2026 року зайде на сьомий рік своєї роботи. За цей час склад столичного парламенту суттєво змінився без жодних виборчих кампаній: свої мандати втратили вже 23 політики із 120 наявних. Про це свідчать результати дослідження громадської організації «Голка», інформаційним партнером якої виступає «Главком».

Як зазначають аналітики, попри те, що закон дозволяє киянам збирати підписи за відкликання депутатів, остаточне рішення завжди залишається за партіями. Втім, політичні сили зазвичай не поспішають очищувати свої лави й реагують на корупційні чи гучні скандали лише тоді, коли суспільний резонанс стає надто високим. 

Чому і як ідуть депутати?

Аналіз показав кілька основних причин оновлення складу Київради:

  • Корупція та втечі за кордон. Показним прикладом стало відкликання «Слугою народу» Владислава Трубіцина (очолював комісію з питань підприємництва). Його виключили з партії та позбавили мандата лише після того, як підозрюваний у хабарництві депутат виїхав за кордон за листом ГУР і був оголошений у міжнародний розшук. Схожа ситуація сталася у фракції «Удар»: колишній очільник столичної підземки Віктор Брагінський сам написав заяву про складання мандата після гучного розслідування Bihus.Info, після чого виїхав з України за підробленим висновком ВЛК.
  • Трагічні втрати. Троє депутатів за ці роки померли або загинули: колишній мер столиці Олександр Омельченко помер через ускладнення після Covid-19, представник проросійської і нині забороненої ОПЗЖ Сергій Мамоян загинув в ДТП, а Сергій Ільницький із «Європейської солідарності» загинув, захищаючи Україну.
  • Ідеологічні розбіжності. «Батьківщина» позбавила мандата Михайла Ковальчука через його скандальні заяви про мобілізацію на початку вторгнення, а «Європейська солідарність» відкликала Володимира Левіна за порушення узгодженої позиції фракції. Левін, до речі, потрапив на місце колишньої депутатки від «Європейської солідарності» Ганни Коваленко. Це сталося після того, як НАБУ повідомило їй про підозру в недекларуванні майна на 63,7 млн грн. Коваленко сама написала заяву про складання мандата. Місце Левіна поки вакантне, але це тимчасово: його займе наступний кандидат з «Європейської солідарності».
  • Перехід на військову службу. Генерал-лейтенант Віктор Кононенко («Європейська солідарність») у 2023 році склав мандат депутата Київради, аби повністю присвятити себе військовій службі.
  • Резонансна ДТП. Депутатка Ярина Ар’єва («Європейська солідарність») добровільно склала мандат після ДТП, унаслідок якого важких травм зазнала жінка-пішохід (захист політикині наголошував, що аварія сталася під час блекауту, а вона надавала допомогу потерпілій).
  • Добровільне складання мандатів та заборона партій. Після початку повномасштабного вторгнення мандати за власною заявою склали представниці ОПЗЖ Олена Букало та Марія Марк. Оскільки діяльність партії заборонена, їхні місця в Київраді залишаються порожніми й список більше не посувається.

 

Перші номери як «паровози» списків

Перше місце в єдиному списку гарантує мандат, тому партії часто ставлять туди відомих діячів («обличчя кампанії»). Проте згодом вони нерідко залишають раду: Віталій Кличко обрався мером, Олексій Кучеренко залишився працювати у Верховній Раді, Олександр Омельченко помер, а Євгенія Кулеба («Слуга народу») згодом склала мандат за власним бажанням.

З перших номерів виборчих списків у Київраді досі працюють лише троє політиків: Марина Порошенко («Європейська солідарність»), Максим Нефьодов («Голос») та Олександр Попов (обраний від ОПЗЖ).

Маніпуляції з гендерною квотою

Виборчий кодекс зобов'язує партії включати до кожної п'ятірки списку щонайменше двох кандидатів кожної статі. Це збільшило кількість жінок у Київраді з 22 до 34. Втім, на практиці політичні сили знайшли шляхи, як обходити цю норму після завершення виборів:

  • Відмова від мандата на старті. Жінок із пізнаваним обличчям або без негативного репутаційного шлейфу ставили у перші десятки для привабливості списку. Після перемоги деякі з них відмовлялися від мандата. Наприклад, Ольга Галицька (ЄС), яка зібрала понад 4 тис. голосів, віддала місце Юрію Тихоновичу, який набрав менш як тисячу голосів.
  • Мандат на кілька місяців. Сурдоперекладач Леся Петрівська («Удар») після складання присяги за кілька місяців склала мандат і přeйшла на новостворену посаду уповноваженої Київради з прав людей з інвалідністю. Її місце в раді посів Ілля Кушнір – син тогочасного очільника «Київміськбуду». До речі, Кушнір склав мандат після того, як його батька, який фігурував у розслідуваннях Bihus.Info, звільнили з посади.

Експерти зазначають, що використання жінок як «політичного баласту» для виконання квоти не сприяє розвитку реального жіночого лідерства, адже партійне керівництво надає перевагу зручним і контрольованим кандидатам.

Нагадаємо, через повномасштабну війну та неможливість проведення місцевих виборів депутати працюють понад визначений п’ятирічний строк. Щоб зберегти політичну пам’ять та дати громаді дієвий контроль, громадська ініціатива «Голка» запустила інтерактивний інструмент «Перезарядити країну тобі під силу. Київрада».

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Теги: Київрада місцева влада столиця Київ

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