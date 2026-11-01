Епідемія холери в Києві? Центр протидії дезінформації спростував фейки

Київський міський центр контролю та профілактики хвороб: оцінювання ризиків – звична профілактична робота, а не прогноз епідемії

Станом на 1 листопада в Києві не зареєстровано спалахів холери, дизентерії чи гепатиту А, а епідемічні ризики наразі низькі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації та та Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

У Центрі протидії дезінформації назвали некоректними повідомлення про «загрозу епідемії холери, дизентерії та гепатиту А в Києві». За даними Укрінформу, низка медіа опублікувала такі повідомлення, посилаючись на коментарі фахівців Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. У самому центрі заявили, що таке трактування їхніх слів неправильне.

Як пояснили медики, оцінювання потенційних ризиків – це регулярна превентивна робота, яка передбачає аналіз можливих наслідків, зокрема перебоїв із водопостачанням і водовідведенням. Вона не означає, що епідемія вже почалася або обов'язково виникне.

Що відомо про епідемічну ситуацію в столиці

За інформацією Київського міського центру контролю та профілактики хвороб, станом на 1 листопада в столиці не реєстрували спалахів небезпечних інфекцій. Укрінформ уточнює, що йдеться про холеру, дизентерію, черевний тиф і гепатит А.

У центрі наголосили, що відключення світла чи тимчасові перебої з водою самі по собі не означають автоматичного погіршення епідемічної ситуації. Короткочасні перебої з подачею води через знеструмлення насосних станцій швидко усувають, а якість питної води щодня перевіряють у лабораторіях.

Фахівці продовжують:

постійний епідеміологічний нагляд;

моніторинг безпечності питної води;

щоденну лабораторну перевірку води в місті.

Крім того, центр завчасно надав міській владі рекомендації щодо мінімізації санітарно-епідемічних ризиків на випадок аварій у системах водопостачання та водовідведення.

Чому в місті знову говорять про воду

Унаслідок російських ударів по енергетиці в Києві вранці 1 листопада виникли аварійні відключення світла. Згодом у чотирьох районах столиці – Голосіївському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському – знизився тиск води, бо водопровідний об'єкт утратив живлення. У міській владі повідомили, що тиск почне відновлюватися після повернення електропостачання, а питну воду можна набрати в міських пунктах розливу.

Перебої з водою в Києві траплялися й раніше. Зокрема, 8 жовтня знеструмлення об'єктів «Київводоканалу» спричинило проблеми з каналізацією та водопостачанням столиці.

Не вперше навколо води з'являються сумнівні повідомлення

У січні 2026 року в Telegram-каналах поширювали рекламний допис про нібито запровадження графіків подачі води в Києві. У «Київводоканалі» заявили, що жодних графіків не вводили. Центр протидії дезінформації також назвав цю інформацію неправдивою й закликав довіряти лише офіційним джерелам.

Ще у червні 2022 року Центр протидії дезінформації спростовував чутки про епідемію холери в Україні й наголошував, що випадків цього захворювання тоді не зафіксували.

Холера, дизентерія та гепатит А – інфекції, які передаються фекально-оральним шляхом, зокрема через забруднену воду та харчові продукти. Холеру й дизентерію (шигельоз) спричиняють бактерії, а гепатит А – вірус.

Нагадаємо, 8 жовтня знеструмлення спричинило масштабні проблеми з каналізацією столиці: тимчасово припиняли приймати стоки з Борщагівської громади, згодом їх приймання відновили.

До слова, раніше у Київській міській державній адміністрації відреагували на чутки про холеру у столиці й назвали інформацію про холерну паличку у воді спробою дестабілізувати ситуацію.