Епідемія холери в Києві? Центр протидії дезінформації спростував фейки
Київський міський центр контролю та профілактики хвороб: оцінювання ризиків – звична профілактична робота, а не прогноз епідемії
Станом на 1 листопада в Києві не зареєстровано спалахів холери, дизентерії чи гепатиту А, а епідемічні ризики наразі низькі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації та та Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.
У Центрі протидії дезінформації назвали некоректними повідомлення про «загрозу епідемії холери, дизентерії та гепатиту А в Києві». За даними Укрінформу, низка медіа опублікувала такі повідомлення, посилаючись на коментарі фахівців Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. У самому центрі заявили, що таке трактування їхніх слів неправильне.
Як пояснили медики, оцінювання потенційних ризиків – це регулярна превентивна робота, яка передбачає аналіз можливих наслідків, зокрема перебоїв із водопостачанням і водовідведенням. Вона не означає, що епідемія вже почалася або обов'язково виникне.
Що відомо про епідемічну ситуацію в столиці
За інформацією Київського міського центру контролю та профілактики хвороб, станом на 1 листопада в столиці не реєстрували спалахів небезпечних інфекцій. Укрінформ уточнює, що йдеться про холеру, дизентерію, черевний тиф і гепатит А.
У центрі наголосили, що відключення світла чи тимчасові перебої з водою самі по собі не означають автоматичного погіршення епідемічної ситуації. Короткочасні перебої з подачею води через знеструмлення насосних станцій швидко усувають, а якість питної води щодня перевіряють у лабораторіях.
Фахівці продовжують:
- постійний епідеміологічний нагляд;
- моніторинг безпечності питної води;
- щоденну лабораторну перевірку води в місті.
Крім того, центр завчасно надав міській владі рекомендації щодо мінімізації санітарно-епідемічних ризиків на випадок аварій у системах водопостачання та водовідведення.
Чому в місті знову говорять про воду
Унаслідок російських ударів по енергетиці в Києві вранці 1 листопада виникли аварійні відключення світла. Згодом у чотирьох районах столиці – Голосіївському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському – знизився тиск води, бо водопровідний об'єкт утратив живлення. У міській владі повідомили, що тиск почне відновлюватися після повернення електропостачання, а питну воду можна набрати в міських пунктах розливу.
Перебої з водою в Києві траплялися й раніше. Зокрема, 8 жовтня знеструмлення об'єктів «Київводоканалу» спричинило проблеми з каналізацією та водопостачанням столиці.
Не вперше навколо води з'являються сумнівні повідомлення
У січні 2026 року в Telegram-каналах поширювали рекламний допис про нібито запровадження графіків подачі води в Києві. У «Київводоканалі» заявили, що жодних графіків не вводили. Центр протидії дезінформації також назвав цю інформацію неправдивою й закликав довіряти лише офіційним джерелам.
Ще у червні 2022 року Центр протидії дезінформації спростовував чутки про епідемію холери в Україні й наголошував, що випадків цього захворювання тоді не зафіксували.
Нагадаємо, 8 жовтня знеструмлення спричинило масштабні проблеми з каналізацією столиці: тимчасово припиняли приймати стоки з Борщагівської громади, згодом їх приймання відновили.
До слова, раніше у Київській міській державній адміністрації відреагували на чутки про холеру у столиці й назвали інформацію про холерну паличку у воді спробою дестабілізувати ситуацію.
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