Куди сходити у Києві 26 жовтня – 1 листопада: дайджест культурних подій

Національний музей «Київська картинна галерея» запрошує відвідати персональну виставку українського художника Євгенія Щукіна

Найближчий тиждень у Києві обіцяє бути насиченим на яскраві культурні події. Зокрема, киян та гостей міста чекають оновлена програма легендарного хору «Гомін», поетичні читання народного артиста України Олексія Гнатковського під акомпанемент арфи, зіркові вистави Brecht.Cabarett та «Відчайдушні наречені», а також виставка Анатолія Криволапа й ретроспектива історії Хрещатика.

«Главком» підготував добірку найцікавіших заходів для планування дозвілля 26 жовтня – 1 листопада.

Зміст

Концерти

Хор «Гомін»

Легендарний колектив хорового співу «Гомін» під орудою диригента Вадима Яценка презентує у Києві програму ретро-пісень, яка поєднує щиру лірику та вибуховий хоровий драйв.

Програма «2.0» увібрала найкращий досвід українських та закордонних гастролей, перетворившись із початкового експерименту на зріле, продумане шоу. Його драматургія побудована на контрастах: душевна лірика романсів динамічно чергується з енергійними та дотепними хоровими композиціями.

У програмі лунатимуть улюблені пісні: «Я піду в далекі гори», «Цей сон», «Козацька слава», «Гомін села», «Заквітчали дівчатонька» та інші.

Коли: 26-27 жовтня, 19:00.

Місце проведення: Національна філармонія України, Володимирський узвіз, 2.

Виставки

Історія однієї вулиці. Хрещатик

Історії Хрещатика присвятили експозицію в Музеї Києва. Становлення та зміни головної вулиці столиці можна простежити через старі фотографії та листівки, предмети міського побуту, музичні інструменти та твори мистецтва.

Виставку описують як подорож Києвом різних епох. Експонати допомагають відчути атмосферу вулиці й міста в ХІХ-ХХ століттях та побачити, як змінювалися архітектура, мода, транспорт і повсякденне життя киян. Через зіставлення історичних зображень із сучасними світлинами окрему увагу приділили повоєнній відбудові Хрещатика в 1949-1955 роках.

Гамірний, святковий, діловий, драматичний – Хрещатик бачив Київ дуже різним. Його історія почалася задовго до знайомих нам фасадів і площ: від давнього шляху за межами міста до головної вулиці столиці, яка пережила розквіт, руйнування і масштабну відбудову. Можливо, після знайомства з цією історією наступна прогулянка Хрещатиком буде вже зовсім іншою, – зазначено в анонсі.

Коли: з 8 жовтня до 1 листопада.

Місце проведення: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Виставка Євгенія Щукіна «Театр мінливих значень»

Національний музей «Київська картинна галерея» запрошує відвідати персональну виставку українського художника Євгенія Щукіна, яка відкриває простір для переосмислення класичного мистецтва в контексті сучасності.

Виставковий проєкт «Театр мінливих значень» – мистецьке дійство, співтворцями якого стають час і самі відвідувачі. Тут постають образи, які ми вже зустрічали в живописі минулих століть, у театральних виставах чи на сторінках книжок. Мандруючи крізь епохи, вони зберігають свої імена, історії та впізнавані риси, поступово закріплюючись у колективній культурній пам’яті. Проте нині ці давні образи виходять за межі звичних сюжетів і стають способом говорити про сучасність.

У живописі Євгенія Щукіна персонажі не обмежуються відведеними їм ролями. «Художника цікавить, що привело їх до зображеного моменту, що вони переживають і куди прямують. Звертаючись до біблійних і міфологічних сюжетів, класичних символів та алегорій, він осмислює любов, страждання, віру, людський вибір і плин життя», – зазначають куратори виставки.

У цьому живописному дійстві людське тіло має власну драматургію. Через рух, позу, напруження м’язів і найменші жести митець розкриває внутрішній світ своїх персонажів, передаючи ніжність, тривогу, близькість і вразливість. Музичні мотиви стають продовженням цієї пластичної мови. Подекуди фігури та інструменти зливаються в єдину форму, де вигини тіл продовжуються у вигинах інструментів. Ця увага до пластики простежується і в самій фактурі живопису: нашарування фарби та рельєфні мазки надають зображенню майже скульптурного об’єму.

Присутність теми війни відчувається у зміні значень звичних символів. Квітка може нагадувати про втрату та прощання, а терновий вінець стає уособленням страждання цілого народу. У живописі Євгенія Щукіна особисті трагедії переплітаються зі спільним історичним досвідом, у якому пам’ять про тих, кого вже немає, втрата дому та усвідомлення крихкості життя набувають особливої гостроти.

Коли: з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вулиця Терещенківська, 9.

Виставка Анатолія Криволапа «Світло і колір»

Національний музей «Київська картинна галерея» презентує персональну виставку класика сучасного українського мистецтва, лауреата Шевченківської премії Анатолія Криволапа. Цей проєкт підсумовує світоглядні й живописні пошуки автора за останні 25 років і завершує цикл його ювілейних виставок.

В експозиції представлено пейзажі, що досліджують зміну світла та кольору протягом добового циклу – від сонячного дня до містичної ночі. Через мінімалізм і насичені колірні площини художник створює монументальні метафори природи, де більшість робіт експонується вперше.

Виставковий простір доповнено мультимедійними матеріалами та спеціально розробленим освітленням, яке підкреслює взаємодію барв.

Коли: 16 вересня – 7 грудня 2026 року.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Людське, занадто людське: живопис Ігоря Губського

Художник, чия творчість довго залишалася поза увагою широкого мистецького контексту. Так кажуть про Ігоря Губського в Національному музеї Тараса Шевченка, де триває виставка його живопису.

Герої портретів митця перебувають на межі. Вони самотні, відчужені, вразливі, охоплені страхом чи внутрішнім конфліктом. Про завжди актуальні й універсальні досвіди та переживання Ігор Губський говорив через відомі європейські культурні образи. У його творах біблійні, міфологічні та літературні персонажі, як-от Каїн та Авель, Саломея, Даная, Дон Кіхот та Арлекін, втілюють людські стани.

Він сформувався у традиції академічної школи, однак не залишився в межах її канонів. Працюючи переважно у станковому живописі, Губський створив власну експресивну мову, в якій форма стає простішою, колір – приглушеним, а увага переноситься із зовнішньої подібності на внутрішній стан людини, – зазначають у музеї.

Коли: з 24 вересня до 1 листопада.

Місце проведення: Національний музей Тараса Шевченка, бульв. Тараса Шевченка, 12.

Музичні та літературні вечори

Back to Bach

У Кірсі Святої Катерини відбудеться концерт Національного камерного ансамблю «Київські солісти», присвячений інструментальній музиці династії Бахів – від бароко Йоганна Себастьяна до раннього класицизму його сина Карла Філіпа Емануеля.

У програме вечора:

К. Ф. Е. Бах – Симфонія сі мінор (віщає естетику «бурі і натиску»);

Й. С. Бах – Концерт для скрипки ля мінор (соліст – Антоній Кедровський);

Й. С. Бах – Концерт для двох клавесинів до мінор (солістки – Ольга Шадріна-Личак та Паола Прокопенко);

Й. С. Бах – Оркестрова сюїта № 3 ре мажор із легендарною «Арією на струні Соль».

Коли: 31 жовтня, 15:00.

Місце проведення: Кірха Святої Катерини, вул. Лютеранська, 22.

Поетичний вечір при свічках: Олексій Гнатковський читатиме інтимну лірику під супровід арфи

У столиці відбудеться вечір української інтимної лірики у виконанні народного артиста України Олексія Гнатковського.

Захід пройде в камерній атмосфері при світлі сотень свічок. Програма об’єднує поетичні рядки про любов, втрату, пам'ять та внутрішнє світло, які лунатимуть у супроводі арфи. Організатори позиціонують подібний формат не як класичну декламацію, а як щиру та довірливу розмову із глядачем у тихій, затишній обстановці.

Коли: 31 жовтня, 19:00.

Місце проведення: Театр «Особистості», вул. Січових Стрільців, 1-5, Центральний Будинок Художника.

Театри

Вистава Brecht.Cabarett («Брехт.Кабаре»)

Столичній публіці презентують виставу Brecht.Cabarett («Брехт.Кабаре») за мотивами п’єси Бертольда Брехта «Барабани вночі». Проєкт створено у копродукції з Харківським академічним театром ляльок за підтримки УКФ.

Жанр і формат: «Пісні про погані часи» (16+). У виставі лунатимуть пісні на вірші Брехта в перекладі Сергія Жадана.

Акторський склад: Заслужена артистка України Віталіна Біблів, Богдан Буйлук, Ян Корнєв, Роман Кучерявенко, Христя Люба, Вікторія Міщенко, Лілія Осєйчук, Андрій Поліщук, Антон Соловей.

Коли: 28 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Вистава «Терапії»

У Театрі на Лівому березі відбудеться вистава «Терапії» – чутлива драма про особисті страхи, випробування та право говорити уголос про досвіди, які часто залишаються за дужками публічного дискурсу.

Сюжет і концепція: У центрі історії – шість жінок, які опиняються поруч у критичний момент життя. Попри проживання складних випробувань та втрат, їхнє повсякдення сповнене не лише тривоги, а й гумору, любові, сварок, ніжності та планів на майбутнє.

Вистава порушує важливу тему прийняття власного досвіду та нагадує, що людина завжди більша за будь-які обставини, які з нею відбуваються.

Акторський склад:

Альдона – Світлана Штанько / Ірина Мельник

Марія – Анастасія Іванюк / Поліна Василина

Еґле – Маргарита Цимбал / Анна Романова

Промоутерка – Неоніла Білецька / Світлана Золотько

Рима – Тетяна Круліковська / Олена Бушевська

Соната – Світлана Орліченко / Наталія Циганенко

Лікарка психологиня – Тетяна Комарова

Даля – Анастасія Карпенко / Наталія Корецька

Медбрат – Сергій Кияшко / Дмитро Соловйов

Коли: 28 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра,

пр-т Броварський, 25.

Вистава «Відчайдушні наречені»

Відчайдушні наречені – яскрава комедія про кохання, дружбу, жіночу підтримку та весільний хаос, у якому все може піти не за планом.

Весілля – це завжди красиво, хвилююче й трохи небезпечно. Особливо коли поруч найкращі подруги, колишні чоловіки, майбутні свекрухи, давні образи, нові зізнання і наречені, які в найвідповідальніший момент можуть передумати. Героїні цієї історії багато років проходять разом через найважливіші події життя: закохуються, розчаровуються, знову ризикують, сваряться, миряться і щоразу доводять – справжня дружба здатна витримати будь-які випробування. Навіть якщо це раптове повернення минулого чи весілля, яке перетворюється на справжню стихійну катастрофу.

Це вистава для тих, хто любить розумний гумор, теплі історії, яскравих жіночих персонажів і комедії, після яких хочеться сміятися, впізнавати себе й обіймати тих, хто завжди поруч.

Актори: Анна Кошмал, Віра Кобзар, заслужена артистка України Дарія Петрожицька, Катерина Варченко, Ксенія Вертинська, заслужена артистка України Ліліана Ребрик, Наталія Васько, заслужена артистка України Олена Петрова (Астрая), Ольга Атанасова, народна артистка України Світлана Золотько.

Коли: 30 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Вистава «Бери од жизні всьо»

Коли: 30 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.