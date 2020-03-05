Через аварії частина киян залишилася без води (адреси)



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На мережі холодного водопостачання сталися пошкодження

У четвер, 5 березня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Якутська 8, 14

вул. Дев'ятого Травня, 49

вул. Межова, 22A

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Як повідомлялося, 4 березня через аварії зникла вода у будинках на двох вулицях Києва.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на центральне водопостачання та водовідведення у Києві. Для киян тарифи на водопостачання підвищаться на 13,6%, на водовідведення - на 6,3%.

До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.

Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій