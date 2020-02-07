Оприлюднено нові тарифи на воду в Києві



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Для киян тарифи на водопостачання підвищаться на 13,6%, на водовідведення - на 6,3%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на центральне водопостачання та водовідведення у Києві.

Постанова «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» була ухвалена на засіданні НКРЕКП, яке проводилося у формі відкритого слухання 4 лютого 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Згідно з постановою у Києві встановлено наступні тарифи:

На централізоване водопостачання:

споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 4,16 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 11,20 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість).

На централізоване водовідведення:

споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 2,51 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 7,96 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість).

До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.

Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій.