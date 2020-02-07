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    Оприлюднено нові тарифи на воду в Києві

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    Оприлюднено нові тарифи на воду в Києві

    Для киян тарифи на водопостачання підвищаться на 13,6%, на водовідведення - на 6,3%

    Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на центральне водопостачання та водовідведення у Києві.

    Постанова «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» була ухвалена на засіданні НКРЕКП, яке проводилося у формі відкритого слухання 4 лютого 2020 року. 

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Згідно з постановою у Києві встановлено наступні тарифи:

    На централізоване водопостачання:

    • споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 4,16 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
    • споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 11,20 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість).

    На централізоване водовідведення:

    • споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 2,51 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
    • споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 7,96 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість).

    До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду. 

    Київводоканал активізував  проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій.

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