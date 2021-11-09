Через аварії та ремонт частина Києва залишилася без води (адреси)

Без води будинки на 20 вулицях столиці

У вівторок, 9 листопада, через аварії та планові ремонтні роботи частина Києва залишилася без води. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Планові відключення водопостачання

З 20:00 9 листопада до 07:00 10 листопада:

вул. Преображенська, 21, 23, 23В, 25;

вул. В. Барки, 20/6, 22/9, 8, 17, 5, 10-20

З 08:30 9 листопада до 07:00 10 листопада:

вул. Курганівська, 4;

вул. Верхня, 4;

бульв. Л. Українки, 29, 34.

З 20:00 9 листопада до 07:30 10 листопада:

вул. Зоологічна, 12/15, 8, 6, 4, 4А, 4Б, 10, 5/1, 3А, 6А, 4А;

вул. Дегтярівська, 21Г.

Аварійні відключення холодного водопостачання

Станом 10:00 тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

Кудрявський узвіз, 7, 10

бул. Дружби Народів, 3, 3А, 3Б

вул. Велика Васильківська, 145/1

пров. Литовський, 3, 5, 7, 4/З0

вул. Дегтярівська, 60, 60А, 60Б

вул. Маршала Тимошенка, 33/35

вул. Зої Гайдай, 9А

вул. Сержа Лифаря, 19

вул. Чорнобильська, 13

вул. Жолудєва, 6Б, 8А

пр-т. Академіка Корольова, 2/12, 4

вул. Жмеринська, 22

вул. Генерала Тупікова, 11.

До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу нарахувала «Київводоканалу» штраф у розмірі понад 24 млн грн за забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами.

З 29 жовтня до 11 листопада у «Київводоканалі» проводиться чергова позапланова перевірка Державною екологічною інспекцією Столичного округу.