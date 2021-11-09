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    Через аварії та ремонт частина Києва залишилася без води (адреси)

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    Вода зникла у будинках киян - Через аварії та ремонт частина Києва залишилася без води (адреси)
    Вода зникла у будинках киян
    фото з відкритих джерел

    Без води будинки на 20 вулицях столиці

    У вівторок, 9 листопада, через аварії та планові ремонтні роботи частина Києва залишилася без води. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Планові відключення водопостачання

    З 20:00 9 листопада до 07:00 10 листопада:

    • вул. Преображенська, 21, 23, 23В, 25;
    • вул. В. Барки, 20/6, 22/9, 8, 17, 5, 10-20

    З 08:30 9 листопада до 07:00 10 листопада:

    • вул. Курганівська, 4;
    • вул. Верхня, 4;
    • бульв. Л. Українки, 29, 34.

    З 20:00 9 листопада до 07:30 10 листопада:

    • вул. Зоологічна, 12/15, 8, 6, 4, 4А, 4Б, 10, 5/1, 3А, 6А, 4А;
    • вул. Дегтярівська, 21Г.

    Аварійні відключення холодного водопостачання

    Станом 10:00 тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • Кудрявський узвіз, 7, 10
    • бул. Дружби Народів, 3, 3А, 3Б
    • вул. Велика Васильківська, 145/1
    • пров. Литовський, 3, 5, 7, 4/З0
    • вул. Дегтярівська, 60, 60А, 60Б
    • вул. Маршала Тимошенка, 33/35
    • вул. Зої Гайдай, 9А
    • вул. Сержа Лифаря, 19
    • вул. Чорнобильська, 13
    • вул. Жолудєва, 6Б, 8А
    • пр-т. Академіка Корольова, 2/12, 4
    • вул. Жмеринська, 22
    • вул. Генерала Тупікова, 11.

    До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу нарахувала «Київводоканалу» штраф у розмірі понад 24 млн грн за забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами.

    З 29 жовтня до 11 листопада у «Київводоканалі» проводиться чергова позапланова перевірка Державною екологічною інспекцією Столичного округу.

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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    Через аварії та ремонт частина Києва залишилася без води (адреси)