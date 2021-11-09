Через аварії та ремонт частина Києва залишилася без води (адреси)
Без води будинки на 20 вулицях столиці
У вівторок, 9 листопада, через аварії та планові ремонтні роботи частина Києва залишилася без води. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Планові відключення водопостачання
З 20:00 9 листопада до 07:00 10 листопада:
- вул. Преображенська, 21, 23, 23В, 25;
- вул. В. Барки, 20/6, 22/9, 8, 17, 5, 10-20
З 08:30 9 листопада до 07:00 10 листопада:
- вул. Курганівська, 4;
- вул. Верхня, 4;
- бульв. Л. Українки, 29, 34.
З 20:00 9 листопада до 07:30 10 листопада:
- вул. Зоологічна, 12/15, 8, 6, 4, 4А, 4Б, 10, 5/1, 3А, 6А, 4А;
- вул. Дегтярівська, 21Г.
Аварійні відключення холодного водопостачання
Станом 10:00 тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- Кудрявський узвіз, 7, 10
- бул. Дружби Народів, 3, 3А, 3Б
- вул. Велика Васильківська, 145/1
- пров. Литовський, 3, 5, 7, 4/З0
- вул. Дегтярівська, 60, 60А, 60Б
- вул. Маршала Тимошенка, 33/35
- вул. Зої Гайдай, 9А
- вул. Сержа Лифаря, 19
- вул. Чорнобильська, 13
- вул. Жолудєва, 6Б, 8А
- пр-т. Академіка Корольова, 2/12, 4
- вул. Жмеринська, 22
- вул. Генерала Тупікова, 11.
До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу нарахувала «Київводоканалу» штраф у розмірі понад 24 млн грн за забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами.
З 29 жовтня до 11 листопада у «Київводоканалі» проводиться чергова позапланова перевірка Державною екологічною інспекцією Столичного округу.