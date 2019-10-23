У будинках на чотирьох вулицях немає води через аварії (адреси)



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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

У середу, 23 жовтня, у Києві на мережі холодного водопостачання сталася низка аварій.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Кудрявська, 23Г,23С,23А

вул. Лаврська, 7,7А,9

вул. Новокостянтинівська,7

вул. Хорива,1Г

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, 22 жовтня через аварії не було води у будинках на трьох вулицях міста.

Київводоканал оголосив графік планових відключень водопостачання цього тижня.

До слова, Київводоканал заявив, що готовий до роботи у зимовий період.

Зазначається, що для того, щоб в осінньо-зимовий період системи водопостачання та відведення стоків працювали безперебійно, спеціалісти Київводоканалу заздалегідь ретельно готують обладнання для роботи взимку.

Підготовка включає ремонт водопровідних і каналізаційних мереж, повну перевірку Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій (профілактичний огляд станцій, поточний ремонт зовнішніх мереж теплофікації, камер, труб та колодязів, ремонт запірної арматури, теплотрас, встановлення нових світильників тощо), реконструкцію насосних станцій, вузлів знезараження та проведення ремонту приміщень.