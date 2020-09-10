  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Через аварії залишились без води будинки на п’яти вулицях Києва (адреси)

    • Розсилка
    Вода зникла у 12 будинках - Через аварії залишились без води будинки на п’яти вулицях Києва (адреси)
    Вода зникла у 12 будинках

    Над ліквідацією пошкоджень працюють ремонтні бригади

    Сьогодні, 10 вересня, на мережі холодного водопостачання в Києві сталася низка аварій.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі тимчасово відсутнє холодне водопостачання у 12 житлових будинках за такими адресами:

    • пр-т. Петра Григоренка, 26, 26А
    • вул. Анни Ахматової, 35Б
    • вул. Козацька, 110А, 110Б, 110В, 110Г
    • вул. Миколи Закревського, 29Б
    • вул. Булгакова, 7, 9, 15, 15А

    Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    «Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

    Нагадаємо, у Києві розпочалася реконструкція дюкерних переходів, якими відбувається транспортування каналізаційних стоків із правобережної частини Києва на споруди Бортницької станції аерації для їх подальшого очищення.

    7 вересня на тепломережах у центрі Києва сталися пошкодження. Без гарячого водопостачання лишилися вулиці в центрі столиці. Аварійні бригади комунального підприємства «Київтеплоенерго» усувають пошкодження на тепломережах – ТМ-2 та ТМ-8.

    Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ