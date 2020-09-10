Через аварії залишились без води будинки на п’яти вулицях Києва (адреси)



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Вода зникла у 12 будинках

Над ліквідацією пошкоджень працюють ремонтні бригади

Сьогодні, 10 вересня, на мережі холодного водопостачання в Києві сталася низка аварій.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі тимчасово відсутнє холодне водопостачання у 12 житлових будинках за такими адресами:

пр-т. Петра Григоренка, 26, 26А

вул. Анни Ахматової, 35Б

вул. Козацька, 110А, 110Б, 110В, 110Г

вул. Миколи Закревського, 29Б

вул. Булгакова, 7, 9, 15, 15А

Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

«Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

Нагадаємо, у Києві розпочалася реконструкція дюкерних переходів, якими відбувається транспортування каналізаційних стоків із правобережної частини Києва на споруди Бортницької станції аерації для їх подальшого очищення.

7 вересня на тепломережах у центрі Києва сталися пошкодження. Без гарячого водопостачання лишилися вулиці в центрі столиці. Аварійні бригади комунального підприємства «Київтеплоенерго» усувають пошкодження на тепломережах – ТМ-2 та ТМ-8.