Через аварії залишились без води будинки на п’яти вулицях Києва (адреси)
Над ліквідацією пошкоджень працюють ремонтні бригади
Сьогодні, 10 вересня, на мережі холодного водопостачання в Києві сталася низка аварій.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Наразі тимчасово відсутнє холодне водопостачання у 12 житлових будинках за такими адресами:
- пр-т. Петра Григоренка, 26, 26А
- вул. Анни Ахматової, 35Б
- вул. Козацька, 110А, 110Б, 110В, 110Г
- вул. Миколи Закревського, 29Б
- вул. Булгакова, 7, 9, 15, 15А
Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
«Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.
Нагадаємо, у Києві розпочалася реконструкція дюкерних переходів, якими відбувається транспортування каналізаційних стоків із правобережної частини Києва на споруди Бортницької станції аерації для їх подальшого очищення.
7 вересня на тепломережах у центрі Києва сталися пошкодження. Без гарячого водопостачання лишилися вулиці в центрі столиці. Аварійні бригади комунального підприємства «Київтеплоенерго» усувають пошкодження на тепломережах – ТМ-2 та ТМ-8.