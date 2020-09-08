Центр Києва на декілька днів залишився без гарячої води



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Київтеплоенерго обіцяє відновити гаряче водопостачання 10 вересня

На тепломережах сталися аварії

На тепломережах у центрі Києва сталися пошкодження. Наразі аварійні бригади комунального підприємства «Київтеплоенерго» усувають пошкодження на тепломережах – ТМ-2 та ТМ-8.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

У зв’язку з аварією від постачання гарячої води тимчасово відключені 335 споживачів на вулицях:

Грушевського,

Орлика,

Липській,

Шовковичній,

Лютеранській,

Рибальській,

Богомольця,

Лаврській,

Мазепи,

Підвисоцького,

Дружби Народів.

Відновлення послуги заплановане на 10 вересня.

Нагадаємо, 7 вересня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Київ на фінальній стадії підготовки до опалювального сезону. Наразі «Київтеплоенерго» здійснює масштабну реконструкцію на запланованих ділянках тепломереж. Було усунуто 6,5 тисяч пошкоджень на тепломережах та пошкоджень, що виникли в результаті гідравлічних випробувань.