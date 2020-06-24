Через аварії зникла вода у частини киян (адреси)



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У домівках киян немає води Фото ілюстративне

Води немає у будинках на трьох вулицях Києва

У середу, 24 червня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталися аварії. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Дегтярівська, 51

вул. Толбухіна, 5, 7

вул. Володимирська, 82А, 82В, 82Г

«Наші бригади вже працюють над ліквідацією аварії і намагатимуться відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

Як повідомляв «Главком», 17 червня у будинку на вул. Софіївській, 1 у центрі Києва стався прорив водомережі, внаслідок чого у під’їзді був потоп.

Раніше Київводоканал заявив про намір змінити розмір тарифів на водопостачання та водовідведення на 2021 рік.

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що столична влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення.

Нагадаємо, що у липні кияни отримають платіжки за водопостачання та водовідведення за червень 2020 року, в яких буде графа з новим щоквартальним внеском за обслуговування вузлів комерційного обліку.