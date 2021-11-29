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    Через аварію на водомережі в Києві перекрита дорога

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    Фахівці &laquo;Київводоканалу&raquo; працюють над ліквідацією пошкодження на мережі - Через аварію на водомережі в Києві перекрита дорога

    Фахівці «Київводоканалу» працюють над ліквідацією пошкодження на мережі

    фото: Київводоканал

    Через планові та аварійні роботи у столиці без води десятки будинків

    У понеділок, 29 листопада, за низкою адрес у Києві відсутнє холодне водопостачання через планові та аварійні ремонтні роботи. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Зокрема, 27 листопада сталося пошкодження мережі по вул. Вербова, 9 в Оболонському районі Києва. У зв’язку з проведенням ремонтних робіт частково обмежено рух транспорту по вул. Вербова. Фахівці «Київводоканалу» працюють над ліквідацією пошкодження на мережі.

    Також 29 листопада у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово відсутнє водопостачання за адресами

    з 08:30 до 19:00 :

    • вул. В. Барки, 6/20, 8, 9/22, 5, 12, 14, 16, 18, 20/45, 25, 27, 29.

    з 09:00 до 20:00

    • вул. Йорданська, 18, 18А, 20, 22, 22А.

    Через аварійні відключення тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • вул. Дегтярівська, 21
    • вул. Саксаганського, 92
    • вул. Ревуцького, 2
    • вул. Бродівська, 119–217, 203А
    • вул. Маршала Гречки, 18Б, 18В
    • вул. Михайла Драй-Хмари, 1–41
    • вул. Миронівська, 38

    До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу нарахувала «Київводоканалу» штраф у розмірі понад 24 млн грн за забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами.

    З 29 жовтня до 11 листопада у «Київводоканалі» проводиться чергова позапланова перевірка Державною екологічною інспекцією Столичного округу.

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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    Через аварію на водомережі в Києві перекрита дорога