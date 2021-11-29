Через аварію на водомережі в Києві перекрита дорога
Фахівці «Київводоканалу» працюють над ліквідацією пошкодження на мережі
Через планові та аварійні роботи у столиці без води десятки будинків
У понеділок, 29 листопада, за низкою адрес у Києві відсутнє холодне водопостачання через планові та аварійні ремонтні роботи. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Зокрема, 27 листопада сталося пошкодження мережі по вул. Вербова, 9 в Оболонському районі Києва. У зв’язку з проведенням ремонтних робіт частково обмежено рух транспорту по вул. Вербова. Фахівці «Київводоканалу» працюють над ліквідацією пошкодження на мережі.
Також 29 листопада у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово відсутнє водопостачання за адресами
з 08:30 до 19:00 :
- вул. В. Барки, 6/20, 8, 9/22, 5, 12, 14, 16, 18, 20/45, 25, 27, 29.
з 09:00 до 20:00
- вул. Йорданська, 18, 18А, 20, 22, 22А.
Через аварійні відключення тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- вул. Дегтярівська, 21
- вул. Саксаганського, 92
- вул. Ревуцького, 2
- вул. Бродівська, 119–217, 203А
- вул. Маршала Гречки, 18Б, 18В
- вул. Михайла Драй-Хмари, 1–41
- вул. Миронівська, 38
До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу нарахувала «Київводоканалу» штраф у розмірі понад 24 млн грн за забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами.
З 29 жовтня до 11 листопада у «Київводоканалі» проводиться чергова позапланова перевірка Державною екологічною інспекцією Столичного округу.