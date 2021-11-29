Через аварію на водомережі в Києві перекрита дорога

Фахівці «Київводоканалу» працюють над ліквідацією пошкодження на мережі

Через планові та аварійні роботи у столиці без води десятки будинків

У понеділок, 29 листопада, за низкою адрес у Києві відсутнє холодне водопостачання через планові та аварійні ремонтні роботи. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Зокрема, 27 листопада сталося пошкодження мережі по вул. Вербова, 9 в Оболонському районі Києва. У зв’язку з проведенням ремонтних робіт частково обмежено рух транспорту по вул. Вербова. Фахівці «Київводоканалу» працюють над ліквідацією пошкодження на мережі.

Також 29 листопада у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово відсутнє водопостачання за адресами

з 08:30 до 19:00 :

вул. В. Барки, 6/20, 8, 9/22, 5, 12, 14, 16, 18, 20/45, 25, 27, 29.

з 09:00 до 20:00

вул. Йорданська, 18, 18А, 20, 22, 22А.

Через аварійні відключення тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Дегтярівська, 21

вул. Саксаганського, 92

вул. Ревуцького, 2

вул. Бродівська, 119–217, 203А

вул. Маршала Гречки, 18Б, 18В

вул. Михайла Драй-Хмари, 1–41

вул. Миронівська, 38

До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу нарахувала «Київводоканалу» штраф у розмірі понад 24 млн грн за забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами.

З 29 жовтня до 11 листопада у «Київводоканалі» проводиться чергова позапланова перевірка Державною екологічною інспекцією Столичного округу.