Екологиня розповіла, чи можна пити з колодязів та чи безпечна вода з водопроводів

Стало відомо, у чому небезпека вживання водопровідної та бюветної води

Як визначити, яку воду можна пити, а яку ні? Про це розповіла екологиня Мар'яна Гінзула в ефірі програми на «Апостроф TV».

За словами експертки, водопровідна вода в Києві та інших містах є найбільш безпечною.

«Найнебезпечнішою за всіма показниками є вода з колодязів. На другому місці – свердловини, які у людей асоціюються, напевно, з найчистішою водою», – заявила експертка.

При цьому вона зазначила, що насправді людський організм не дуже пристосований, щоб споживати воду, яка знаходиться на глибинах. Мова також йде про артезіанські джерела.

Історично так склалося, що людство завжди приймало воду з поверхневих джерел.

Системи очищення води вдома

Багато українців встановлюють вдома системи очищення води. Мар'яна Гінзула каже, що на виході така вода близька до дистильованої.

«Проблематика цієї води – занадто велика очистка, або не фіксація станів, коли фільтри, забиті осадом, починають збагачувати вашу воду вдвічі більше. Це проблема, тому що зворотний осмос – це дуже тонкі мембрани, які дуже швидко забиваються», – повідомила екологиня.

Вода з колодязів

Експертка радить перевіряти воду із колодязів у спеціалізованих лабораторіях, оскільки нерідко відбуваються випадки, коли таку воду пити не можна.

Це пов'язано з речовинами, які просочуються в воду, особливо мова йде про нітрати і фосфати. На це сильно впливає неконтрольоване використання добрив у сільському господарстві.

Вода з бюветів і колонок

Екологиня заявила, що за даними Київводфонду, який займається всіма бюветами столиці, 85% із них не відповідають нормам для питної води. При цьому в такій воді містяться різні збудники, які викликають кишкові розлади.

«Це застаріла інфраструктура і потріскані труби, які контактують з грунтом. Звідти ці хвороботворні організми потрапляють у ваш організм. Ми не рекомендуємо вживати таку воду», – додала Гінзула.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт закону №5723 «Про загальнодержавну цільову соціальну програму «Питна вода України» на 2022-2026 роки.

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