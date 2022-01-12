Через сильні морози на Київщині працюють майже 400 пунктів обігріву (адреси)

У пунктах обігріву можна зігрітися та випити гарячого чаю

На Київщині працюють пересувні та стаціонарні пункти обігріву

У зв’язку зі зниженням температурних показників на Київщині працюють пункти обігріву.

Згідно з інформацією Головного управління ДСНС у Київській області, на території регіону наразі функціонує 390 таких локацій. Серед них – як пересувні, так і стаціонарні.

Інформація щодо місць розташування пунктів обігріву в Київській області станом на 12 січня 2022 року

Нагадаємо, синоптики попередили, що найближча ніч буде найхолоднішою від початку зими: очікується мороз до 20 грудусів.

До слова, з 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні. Із переліком адрес можна ознайомитися за посиланням: https://cutt.ly/NIeNlhQ.

З посиленням морозів на залізничних вокзалах Києва з 10 січня знову працюють цілодобові пункти обігріву.

Також у посиленому режимі в столиці на час зниження температури повітря працює соціальний патруль.

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