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    Через сильні морози на Київщині працюють майже 400 пунктів обігріву (адреси)

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    У пунктах обігріву можна зігрітися та випити гарячого чаю - Через сильні морози на Київщині працюють майже 400 пунктів обігріву (адреси)
    У пунктах обігріву можна зігрітися та випити гарячого чаю
    фото з відкритих джерел

    На Київщині працюють пересувні та стаціонарні пункти обігріву

    У зв’язку зі зниженням температурних показників на Київщині працюють пункти обігріву.

    Згідно з інформацією Головного управління ДСНС у Київській області, на території регіону наразі функціонує 390 таких локацій. Серед них – як пересувні, так і стаціонарні.

    Інформація щодо місць розташування пунктів обігріву в Київській області станом на 12 січня 2022 року

    Нагадаємо, синоптики попередили, що найближча ніч буде найхолоднішою від початку зими: очікується мороз до 20 грудусів.

    До слова, з 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні. Із переліком адрес можна ознайомитися за посиланням: https://cutt.ly/NIeNlhQ.

    З посиленням морозів на залізничних вокзалах Києва з 10 січня знову працюють цілодобові пункти обігріву.

    Також у посиленому режимі в столиці на час зниження температури повітря працює соціальний патруль.

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    Теги: прогноз погоди ДСНС Київщина населення
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    Через сильні морози на Київщині працюють майже 400 пунктів обігріву (адреси)