Через сильні морози на Київщині працюють майже 400 пунктів обігріву (адреси)
На Київщині працюють пересувні та стаціонарні пункти обігріву
У зв’язку зі зниженням температурних показників на Київщині працюють пункти обігріву.
Згідно з інформацією Головного управління ДСНС у Київській області, на території регіону наразі функціонує 390 таких локацій. Серед них – як пересувні, так і стаціонарні.
Інформація щодо місць розташування пунктів обігріву в Київській області станом на 12 січня 2022 року
Нагадаємо, синоптики попередили, що найближча ніч буде найхолоднішою від початку зими: очікується мороз до 20 грудусів.
До слова, з 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні. Із переліком адрес можна ознайомитися за посиланням: https://cutt.ly/NIeNlhQ.
З посиленням морозів на залізничних вокзалах Києва з 10 січня знову працюють цілодобові пункти обігріву.
Також у посиленому режимі в столиці на час зниження температури повітря працює соціальний патруль.