Через сусідів-шахраїв кияни переплатили за опалення понад 5 млн грн

Мешканці будинків через зловживання інших споживачів сплачували більшу вартість за опалення

Порушники мають відшкодувати збитки за незаконно спожиті обсяги тепла, а мешканці отримають перерахунок

В опалювальному сезоні 2020/2021 комунальне підприємство «Київтеплоенерго» виявило майже 100 фактів безоблікового та бездоговірного споживання тепла і гарячої води. 80% порушників – юридичні особи. Це салони краси, перукарні, заклади громадського харчування, компанії, що надають послуги, заклади роздрібної торгівлі.

Несанкціоновано спожито теплової енергії на суму понад 5 млн грн.

У будинках із виявленими порушеннями для мешканців, які через зловживання інших споживачів сплачували більшу вартість, провели перерахунок у сторону зменшення.

«Київтеплоенерго» забезпечує теплом близько 10 тисяч столичних багатоповерхівок. У випадку системних дисбалансів споживання теплової енергії проводять обстеження для виявлення неправомірного споживання тепла. Перевірку проводить спеціальна комісія. До її складу входять представники «Київтеплоенерго», керуючої компанії (організації, що обслуговує будинок), у разі потреби – райдержадміністрації, а також мешканці будинку. Комісія колегіально проводить обстеження, фіксує порушення та застосовує санкції.

Порушник має відшкодувати збитки за незаконно спожиті обсяги тепла та укласти договір на споживання теплової енергії. Мешканці отримують перерахунок, а платіжка за тепло у подальшому, як правило, зменшується.

Найбільш показові випадки зафіксували на вулиці Новопольовій та Михайлівській.

У першому випадку власники приміщення самовільно, без договірних відносин, організували опалення прибудови площею 358,5 м2. За рішенням комісії для мешканців будинку зроблено перерахунок на майже 105 тис. грн. Ці кошти стягнуті з порушника, а для подальшого опалення приміщення укладено договір із «Київтеплоенерго».

На вулиці Михайлівській під час обстеження приміщення, де розташована адвокатська фірма, виявили невідповідність опалювальної площі більш ніж удвічі. Власник самовільно користувався мансардним приміщенням (раніше горище). В результаті опалювальна площа зросла до 301,5 кв. м, а кошти сплачували за обігрів 142,6 кв. м. Власнику приміщення донарахували понад 72 тис. грн, а всім іншим мешканцям зробили перерахунок у бік зменшення.

«Найпоширеніші випадки – несанкціоноване опалення самовільно добудованих або самовільно зайнятих приміщень, опалення комерційних приміщень без договору, монтаж радіаторів опалення у невстановлених місцях, зміна системи опалення без проекту тощо. Через це мешканці будинку стають жертвами сусідів-порушників та отримують завищені платіжки. Ми реагуємо та перевіряємо. За минулий опалювальний сезон виявили близько сотні серйозних порушень. Перевірку проводимо як самостійно, так і за зверненнями мешканців. Нині близько 60% таких обстежень проводять за ініціативи «Київтеплоенерго», 40% – за зверненнями киян», – зазначив директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін.

Якщо мешканцям або юридичним особам відомі факти подібних зловживань, існує можливість залишити звернення для ініціювання перевірки. Для цього необхідно надіслати відповідного листа за адресою: вул. Жилянська, 83/53 або на email:[email protected].

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України зобов’язав комунальне підприємство «Київтеплоенерго» перерахувати платіжки за опалення споживачам і підписати з ними нові договори.