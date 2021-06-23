  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Киянам розповіли, скільки будинкових лічильників тепла і за чий рахунок відремонтують

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ремонтні роботи проводять спеціалісти &laquo;Київтеплоенерго&raquo; або ж виробники приладів - Киянам розповіли, скільки будинкових лічильників тепла і за чий рахунок відремонтують
    Ремонтні роботи проводять спеціалісти «Київтеплоенерго» або ж виробники приладів
    Фото: Київтеплоенерго

    За два роки в Києві буде відремонтовано більш як 3 тис. теплолічильників

    Цього року Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» реалізує програму ремонту будинкових лічильників тепла. Згідно з програмою, у 2021 році першочерговому ремонту підлягають понад 1600 будинкових приладів. Із них – майже 20% (304) уже підготували до зими.

    Фінансування робіт здійснюється за рахунок внесків за обслуговування будинкових приладів обліку, передбачених Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22.06.2017 № 2119-VIII.

    У зоні обслуговування «Київтеплоенерго» – майже 10 тисяч столичних багатоповерхівок. Їх оснащеність будинковими лічильниками тепла становить близько 90%. Встановлені прилади обліку в житлових будинках забезпечують коректність і прозорість нарахувань за тепло в опалювальний сезон.

    «Програма ремонту передбачає діагностику технічного стану приладів, виявлення дефектів і подальше їхнє усунення. Залежно від типу пошкодження та його складності, ремонтні роботи проводять спеціалісти «Київтеплоенерго» або ж виробники приладів. Загалом у рамках цьогорічної програми планується ремонт більш ніж 1600 будинкових лічильників тепла в зоні обслуговування «Київтеплоенерго» та «Єврореконструкції». Крім цього, також передбачена позачергова метрологічна повірка лічильників після ремонту», – розповів директор структурного підрозділу «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін.

    До слова, у Києві програма ремонту будинкових приладів обліку тепла реалізується другий рік поспіль. Так, у минулому році «Київтеплоенерго» виконало програму в повному обсязі – відремонтували майже 1400 теплолічильників. Відповідно сумарно за 2 роки буде відремонтовано більш як 3000 приладів.

    Нагадаємо, що КП «Київтеплоенерго» входить до трійки найбільших теплопостачальних комплексів у Європі. Підприємство забезпечує в Києві близько 90% потреб у теплі, майже 60% – в електроенергії.

    Як повідомлялося, в кінці травня в Києві розпочалася підготовка до наступного опалювального сезону. Станом на 14 червня в Києві на гідравлічну міцність випробували 61% тепломереж квартальних котелень і майже 30% магістральних тепломереж.

    15 червня розпочався наступний етап випробувань мереж на великих теплоджерелах. Він триватиме до 2 липня.

    Теги: Київ опалення ремонт будинок Київтеплоенерго
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Киянам розповіли, скільки будинкових лічильників тепла і за чий рахунок відремонтують