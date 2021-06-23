Киянам розповіли, скільки будинкових лічильників тепла і за чий рахунок відремонтують

За два роки в Києві буде відремонтовано більш як 3 тис. теплолічильників

Цього року Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» реалізує програму ремонту будинкових лічильників тепла. Згідно з програмою, у 2021 році першочерговому ремонту підлягають понад 1600 будинкових приладів. Із них – майже 20% (304) уже підготували до зими.

Фінансування робіт здійснюється за рахунок внесків за обслуговування будинкових приладів обліку, передбачених Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22.06.2017 № 2119-VIII.

У зоні обслуговування «Київтеплоенерго» – майже 10 тисяч столичних багатоповерхівок. Їх оснащеність будинковими лічильниками тепла становить близько 90%. Встановлені прилади обліку в житлових будинках забезпечують коректність і прозорість нарахувань за тепло в опалювальний сезон.

«Програма ремонту передбачає діагностику технічного стану приладів, виявлення дефектів і подальше їхнє усунення. Залежно від типу пошкодження та його складності, ремонтні роботи проводять спеціалісти «Київтеплоенерго» або ж виробники приладів. Загалом у рамках цьогорічної програми планується ремонт більш ніж 1600 будинкових лічильників тепла в зоні обслуговування «Київтеплоенерго» та «Єврореконструкції». Крім цього, також передбачена позачергова метрологічна повірка лічильників після ремонту», – розповів директор структурного підрозділу «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін.

До слова, у Києві програма ремонту будинкових приладів обліку тепла реалізується другий рік поспіль. Так, у минулому році «Київтеплоенерго» виконало програму в повному обсязі – відремонтували майже 1400 теплолічильників. Відповідно сумарно за 2 роки буде відремонтовано більш як 3000 приладів.

Нагадаємо, що КП «Київтеплоенерго» входить до трійки найбільших теплопостачальних комплексів у Європі. Підприємство забезпечує в Києві близько 90% потреб у теплі, майже 60% – в електроенергії.

Як повідомлялося, в кінці травня в Києві розпочалася підготовка до наступного опалювального сезону. Станом на 14 червня в Києві на гідравлічну міцність випробували 61% тепломереж квартальних котелень і майже 30% магістральних тепломереж.

15 червня розпочався наступний етап випробувань мереж на великих теплоджерелах. Він триватиме до 2 липня.