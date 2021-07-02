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    Із моста Патона полився водоспад: прорив ремонтують верхолази (відео)

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    Під мостом Патона сталось пошкодження магістральної тепломережі&nbsp; - Із моста Патона полився водоспад: прорив ремонтують верхолази (відео)
    Під мостом Патона сталось пошкодження магістральної тепломережі 
    Фото: скріншот із відео

    Аварійна бригада вже локалізувала місце пошкодження

    1 липня ввечері на мосту Патона в Києві стався прорив трубопроводу. Вода у вигляді водоспаду лилась у Дніпро.

    Відео аварії з’явилося у соцмережах.

    Підприємство «Київтеплоенерго» повідомило, що під мостом Патона відбулось пошкодження магістральної тепломережі діаметром 600 мм.

    Аварійна бригада «Київтеплоенерго» вже локалізувала місце пошкодження. Триває підготовка до проведення ремонтних робіт, які здійснять верхолази.

    Наразі триває відкачка води з трубопроводу. Одразу після цього розпочнеться активна фаза робіт.

    Тепломережа під мостом Патона збудована 59 років тому – у 1962 р.

    Зазначимо, що це вже не перший прорив теплотраси під мостом Патона. Так, 24 червня 2020 року під мостом Патона прорвало тепломережу: до ліквідації аварії також залучали верхолазів.

    Навесні того ж року також стався прорив теплотраси на мосту Патона.

    Теги: Київ вода ремонт аварія Київтеплоенерго
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    Із моста Патона полився водоспад: прорив ремонтують верхолази (відео)