У Києві дитина випала з 21 поверху

Трагедія сталася в одному з багатоповерхових житлових будинків на Харківському шосе

Правоохоронці встановлюють обставини падіння 8-річного хлопчика з багатоповерхівки в Дніпровському районі Києва. Дитина загинула на місці, повідомляє столичне управління Нацполіції.

«5 жовтня близько 16:20 в поліцію надійшла інформація про падіння дитини з квартири багатоповерхового житлового будинку на Харківському шосе. Попередньо правоохоронці з'ясували, що 8-річний хлопчик випав з балкона квартири на 21 поверсі, – йдеться в повідомленні.

Дитина проживала з батьками в цьому ж будинку.

Зараз поліцейські опитують рідних загиблого, сусідів і очевидців, щоб з'ясувати причини і обставини події.

Після проведення першочергових слідчих дій події буде дана правова кваліфікація.

Нагадаємо, 25 вересня на Черкащині 11-річна дівчинка викинулася із вікна.

До слова, 6 вересня, у Подільському районі Києва жінка випала з вікна житлового будинку багатоповерхівки. За попередньою інформацією, інцидент стався на проспекті Правди, 19а. Жінка вистрибнула з вікна, що знаходиться на 19-му поверсі. На жаль, смерть настала миттєво.

Також, 24 серпня ввечері на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва (житловий масив Троєщина) з вікна багатоповерхівки випала жінка.