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    У Києві дитина випала з 21 поверху

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    Поліцейські Києва встановлюють обставини падіння 8-річного хлопчика з багатоповерхівки - У Києві дитина випала з 21 поверху
    Поліцейські Києва встановлюють обставини падіння 8-річного хлопчика з багатоповерхівки
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Трагедія сталася в одному з багатоповерхових житлових будинків на Харківському шосе

    Правоохоронці встановлюють обставини падіння 8-річного хлопчика з багатоповерхівки в Дніпровському районі Києва. Дитина загинула на місці, повідомляє столичне управління Нацполіції.

    «5 жовтня близько 16:20 в поліцію надійшла інформація про падіння дитини з квартири багатоповерхового житлового будинку на Харківському шосе. Попередньо правоохоронці з'ясували, що 8-річний хлопчик випав з балкона квартири на 21 поверсі, – йдеться в повідомленні.

    Дитина проживала з батьками в цьому ж будинку.

    Зараз поліцейські опитують рідних загиблого, сусідів і очевидців, щоб з'ясувати причини і обставини події.

    Після проведення першочергових слідчих дій події буде дана правова кваліфікація.

    Нагадаємо, 25 вересня на Черкащині 11-річна дівчинка викинулася із вікна.

    До слова, 6 вересня, у Подільському районі Києва жінка випала з вікна житлового будинку багатоповерхівки. За попередньою інформацією, інцидент стався на проспекті Правди, 19а. Жінка вистрибнула з вікна, що знаходиться на 19-му поверсі. На жаль, смерть настала миттєво.

    Також, 24 серпня ввечері на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва (житловий масив Троєщина) з вікна багатоповерхівки випала жінка.

    Теги: трагедія Київ діти смерть
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    У Києві дитина випала з 21 поверху