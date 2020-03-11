Чернишова звільнено з посади голови Київської облдержадміністрації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Чернишов очолював Київську ОДА чотири місяці

Зеленський призначив тимчасового виконувача обов’язків голови Київської ОДА

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Чернишова з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ оприлюднено 11 березня на офіційному сайті президента.

Іншим указом Зеленський призначив тимчасового виконувача обов’язків голови Київської ОДА.

«Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації на Володіна Василя Геннадійовича», - сказано в документі.

Як повідомлялося, 4 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. У новому уряді Олексій Чернишов - міністр розвитку громад і територій.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. За його відставку проголосували 353 депутати.

Того ж дня депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

Нагадаємо, 28 жовтня 2019 року Зеленський призначив головою Київської обласної державної адміністрації бізнесмена з Харкова Олексія Чернишова.

Читайте також: