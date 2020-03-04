Новий уряд Шмигаля склав присягу



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Вакантними залишаються посади чотирьох міністрів

Новий Кабінет міністрів України, очолюваний прем'єром Денисом Шмигалем, у середу, 4 березня 2020 року, склав присягу на позачерговому засіданні Верховної Ради.

Так, присягу сьогодні склали:

Вадим Пристайко - віце-прем'єр з питань євроінтеграції;

Олексій Резніков - віце-прем'єр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій;

Михайло Федоров - віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації;

Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ;

Сергій Бессараб - міністр у справах ветеранів;

Вадим Гутцайт - міністр молоді і спорту;

Ілля Ємець - міністр охорони здоров'я;

Владислав Криклій - міністр інфраструктури;

Марина Лазебна - міністр соціальної політики;

Денис Малюська - міністр юстиції;

Олег Немчінов - міністр Кабінету міністрів;

Ігор Уманський - міністр фінансів;

Олексій Чернишов - міністр розвитку громад і територій;

Дмитро Кулеба - міністр закордонних справ;

Андрій Таран - міністр оборони.

Крім того, станом на зараз залишаються вакантними посади голів чотирьох міністерств.

Раніше повідомлялося, що на сьогоднішньому позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Як повідомлялось, у Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.