Українська школярка подарувала королівській родині з Бельгії статую «Пісяючого кота»



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Статуя «Пісяючого кота» з соцмереж

Юна мисткиня сподівається на те, що королівська родина прийме її подарунок

Київська школярка, 11-річна Збишко Ксенія подарувала королівській сім’ї з Бельгії створену дівчинкою статую-фонтан «Пісяючого кота».

Про це Ксенія повідомила у своєму Instagram.

Зокрема, такий подарунок киянка зробила з нагоди 400-річчя з дня встановлення статуї-фонтану «Пісяючого хлопчика».

«Вітаю Вас з Національним святом – Днем Королівської династії Бельгії (Dynasty Day / Fête de la Dynastie), Днем Королівської сім’ї. Оскільки у цьому році виповнюється 400 років з дня встановлення статуї-фонтану Пісяючий хлопчик (Manneken Pis, Petit Julien), з нагоди свята дарую Вам від себе створену мною статую-фонтан Пісяючий кіт (Chat Pis)», – йдеться у пості.

За словами Ксенії, проєкт «Пісяючий кіт» з’явився після її перебування у бельгійському місті Антверпен.

«25.06.2017 року я відвідала бельгійське місто Антверпен, це якраз був День мого народження. Я була вражена і приголомшена красою та поєднанням минулого та сучасного втілення мистецтва у повсякденне життя. І саме у цей день я прийняла участь у щорічній виставці-ярмарку Ламбер Мон Мартр Музею (Lamber Montmartre Musee). З цими враженнями я приступила до втілення у життя моєї мрії. Так народився проект Пісяючий кіт (Chat Pis), якого так не вистачає на мою думку у сім’ї шедеврів світової культури: Пісяючого хлопчика (Manneken Pis, Petit Julien), Пісяючої дівчинки (Jeanneke Pis) та Пісяючого собаки (Chien Pis)», – зазначила школярка.

Лист Ксенії Збишко до королівської родини з соцмереж

Також Ксенія додала, що сподівається на те, що королівська родина прийме її подарунок.

Нагадаємо, нещодавно американський актор Том Круз під час свого перебування у Львові навідався до ратуші.