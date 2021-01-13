Вчені знайшли слабке місце Covid-19: що допоможе уникнути зараження

Відкриття науковців допоможе вдосконалити вакцину від Covid-19

Коронавірус має одне слабке місце - він взаємодіє з певним ферментом в організмі людини. Тож, якщо цей фермент «видалити», вірус SARS-CoV-2 просто не зможе розмножуватися.

До такого висновку прийшли німецькі вчені з Тюбінгенського університету, проаналізувавши комп'ютерну модель поширення вірусу в легенях. Про це пише Merkur.

Дослідники говорять, що мова йде про фермент гуанілаткіназа 1 (GK1).

Найближчим часом німецькі дослідники більш детально вивчать цей фермент і те, як він взаємодіє з вірусом.

Фахівці кажуть, що відкриття допоможе вдосконалити вакцину від Covid-19. Вони стверджують, що після «видалення» ферменту з організму вірус перестає розмножуватися в тілі людини.

Тим часом в Україні знову зросла кількість заражень коронавірусом. За минулу добу, 12 січня, захворіло 6409 людей, понад дві тисячі пацієнтів були госпіталізовані.

13 січня очільник МОЗ заявив, що жорсткий карантин, який часто називають локдаун, введено в Україні з 8 до 24 січня і його не будуть скасовувати передчасно. А після його завершення на країну чекають інші карантинні обмеження, які діятимуть до кінця зими, 28 лютого.

До слова, відзавтра підприємців почнуть штрафувати за відсутність масок у клієнтів та персоналу.



