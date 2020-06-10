Цього тижня у Києві ярмарки: де можна купити недорогі продукти
На ярмарках слід дотримуватися протиепідемічних заходів
Цього тижня, 3 9 по 14 червня, у столиці тривають сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.
Так, ярмарки відбудуться:
10 червня (середа) у:
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- Подільському районі – просп. Правди, 5-11.
11 червня (четвер) 2020 року в:
- Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
- Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;
- Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
- Печерському районі – вул. Московська, 31/33;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5.
12 червня (п’ятниця) у:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вул. Мілютенка та Братиславської)
- Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
- Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
- Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
- Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94.
14 червня (неділя) у:
- Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської).
Під час відвідування ярмарків необхідно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.
Як повідомлялося, з 26 травня у Києві відновили роботу сезонні сільськогосподарські ярмарки.