Цього тижня у Києві ярмарки: де можна купити недорогі продукти



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На ярмарках слід дотримуватися протиепідемічних заходів

Цього тижня, 3 9 по 14 червня, у столиці тривають сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.

Так, ярмарки відбудуться:

10 червня (середа) у:

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

Подільському районі – просп. Правди, 5-11.

11 червня (четвер) 2020 року в:

Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;

Печерському районі – вул. Московська, 31/33;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5.

12 червня (п’ятниця) у:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вул. Мілютенка та Братиславської)

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);

Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94.

14 червня (неділя) у:

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської).

Під час відвідування ярмарків необхідно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.

Як повідомлялося, з 26 травня у Києві відновили роботу сезонні сільськогосподарські ярмарки.