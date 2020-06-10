У Києві влада посилила карантинні заходи: що змінилося



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Наразі не планується посилювати умови карантину у громадському транспорті Києва

До п'ятниці влада спостерігатиме за ситуацією

Столична влада до п’ятниці, 12 червня, посилила карантинні заходи в усіх напрямках у місті. Про це повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

«Ухвалено рішення спостерігати ситуацію до п'ятниці. На цей момент ситуація така: так, у нас є нові випадки інфікування, але є і позитивний момент – поки не спостерігається великого зростання захворюваності. Як діяти далі, будемо вирішувати в п'ятницю. Однозначно поки про пом'якшення протиепідеміологічних заходів не йдеться. Ресторани і кафе продовжать працювати в попередньому режимі – тільки навинос і дотримуючись усіх вимог. Також заборонені всілякі масові заходи і зібрання в місті», – розповів він сайту «Сьогодні».

Влада посилила режим роботи ряду установ столиці.

«Сьогодні (9 червня. – Ред.) було вирішено посилити контроль за роботою дитячих садків Києва. Також це стосується роботи будинків для людей похилого віку та будинків, де проживають люди з інвалідністю. Буде значно посилено контроль за проведенням профілактичних заходів у цих установах – ретельним проведенням дезінфекції та дотриманням маскового режиму», – додав Рубан.

За його словами, наразі не планується посилювати умови карантину в наземному транспорті та метрополітені Києва.

«Ситуація стабільно погана за деякими показниками, але вона не погіршується настільки, щоб вносити корективи в роботу міського транспорту за умови, якщо люди будуть дотримуватися дистанції і маскового режиму. З огляду на погодні умови, небезпека заразитися на вулиці мінімальна. Максимальна небезпека – в закритих приміщеннях, де багато людей. Коли показник хворих знизиться до 12 людей на сто тисяч населення, будемо вирішувати питання про відкриття залів у ресторанах і кафе. А також про перехід до наступного етапу послаблення карантинних заходів. Але це станеться не раніше цієї п'ятниці», – зазначив Рубан.

Нагадаємо, станом на ранок 9 червня, у Києві було підтверджено 3523 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 33 особи.

Коронавірус в Україні

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За даними Міністерства охорони здоров’я України, Київ та сім областей не відповідають вимогам для послаблення карантину.

9 червня у Київській міській державній адміністрації заявили, що не бачать підстав для відкриття залів ресторанів і кафе.