Уряд пом'якшив норми роботи ринків в умовах карантину



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Продавці і відвідувачі ринків мають бути в захисних масках Фото: 4studio

Дозволено вдвічі збільшити кількість відвідувачів, які одночасно можуть знаходитись на ринку

Постанова про пом'якшення протиепідемічних норм роботи ринків в умовах карантину набула чинності. Про це напередодні у Facebook повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, серед ключових правил роботи ринків залишаються:

допуск працівників на ринок після термоскринінгу;

на вході до ринку повинні бути обладнані місця для обробки рук антисептиками;

один відвідувач на 10 м² площі ринку (раніше дозволявся один відвідувач на 20 м²);

допуск на ринок тільки в захисній масці;

проведення дезінфекції поверхонь;

розміщення інформації про профілактику Covid-19 на видних місцях

Окрім збільшення кількості відвідувачів, які одночасно можуть знаходитись на ринку, зі списку вимог зник пукнт про те, що для ринків вихідного дня відстань між пунктами торгівлі повинна становити не менше ніж 3 м.

Ляшко підкреслив, що пом'якшення вимог не означає їх скасування, а без дотримання цих правил, вихід з карантину може затягнутися.

Також уряд просить громадян не забувати: карантин продовжує діяти. Очільник МОЗ також звернувся до громадян України з проханням не нехтувати правилами, рекомендованими міністерством охорони здоров'я, дотримуватися соціальної дистанції, користуватись масками та антисептиками. Адже саме ці заходи можуть зберегти життя.

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