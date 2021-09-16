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    Covid-19 наступає: за добу в Україні виявили майже шість тисяч інфікованих

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    1,5 тис. українців госпіталізували з коронавірусом за добу - Covid-19 наступає: за добу в Україні виявили майже шість тисяч інфікованих
    1,5 тис. українців госпіталізували з коронавірусом за добу
    фото з відкритих джерел

    За весь час пандемії в Україні захворіло 2,3 млн осіб

    За минулу добу, 15 вересня, в Україні зафіксовано 5 744 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 629, медпрацівників – 95). Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 1 507 осіб, летальних випадків – 101, одужало – 1 499 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 34 тис. осіб,
    • методом ІФА – майже 8 тис. осіб,
    • експрес-тестами – трохи більше 30 тис. осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2,3 млн осіб;
    • одужало – 2,2 млн осіб;
    • летальних випадків – 54,6 тис. осіб.
    • проведено ПЛР-тестувань – понад 12 млн.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415), м. Київ (362) та Одеській (347) областях.

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    Нагадаємо, 14 вересня в Україні виявили 4640 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків у Києві, Одеській та Харківській областях.

    До слова, глава МОЗ Віктор Ляшко пояснив, чому різко зросла кількість випадків Covid-19.

    Крім того, в Академії наук прогнозують понад п’ять тисяч нових випадків зараження вірусом в Україні.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
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    Covid-19 наступає: за добу в Україні виявили майже шість тисяч інфікованих