Covid-19 наступає: за добу в Україні виявили майже шість тисяч інфікованих
За весь час пандемії в Україні захворіло 2,3 млн осіб
За минулу добу, 15 вересня, в Україні зафіксовано 5 744 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 629, медпрацівників – 95). Про це інформує пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізовано 1 507 осіб, летальних випадків – 101, одужало – 1 499 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 34 тис. осіб,
- методом ІФА – майже 8 тис. осіб,
- експрес-тестами – трохи більше 30 тис. осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2,3 млн осіб;
- одужало – 2,2 млн осіб;
- летальних випадків – 54,6 тис. осіб.
- проведено ПЛР-тестувань – понад 12 млн.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415), м. Київ (362) та Одеській (347) областях.
Нагадаємо, 14 вересня в Україні виявили 4640 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків у Києві, Одеській та Харківській областях.
До слова, глава МОЗ Віктор Ляшко пояснив, чому різко зросла кількість випадків Covid-19.
Крім того, в Академії наук прогнозують понад п’ять тисяч нових випадків зараження вірусом в Україні.