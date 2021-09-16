Covid-19 наступає: за добу в Україні виявили майже шість тисяч інфікованих

1,5 тис. українців госпіталізували з коронавірусом за добу

За весь час пандемії в Україні захворіло 2,3 млн осіб

За минулу добу, 15 вересня, в Україні зафіксовано 5 744 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 629, медпрацівників – 95). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 507 осіб, летальних випадків – 101, одужало – 1 499 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 34 тис. осіб,

методом ІФА – майже 8 тис. осіб,

експрес-тестами – трохи більше 30 тис. осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2,3 млн осіб;

одужало – 2,2 млн осіб;

летальних випадків – 54,6 тис. осіб.

проведено ПЛР-тестувань – понад 12 млн.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415), м. Київ (362) та Одеській (347) областях.

Нагадаємо, 14 вересня в Україні виявили 4640 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків у Києві, Одеській та Харківській областях.

До слова, глава МОЗ Віктор Ляшко пояснив, чому різко зросла кількість випадків Covid-19.

Крім того, в Академії наук прогнозують понад п’ять тисяч нових випадків зараження вірусом в Україні.