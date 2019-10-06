«Слуга народу» хоче внести в Раду законопроєкт про дозвіл евтаназії



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Депутат Гео Лерос прогнозує, що через закон його будуть засуджувати у суспільстві

На думку депутата, «право невиліковно хворих перервати своє життя, має бути їх правом і можливістю»

Народний депутат України від «Слуги народу» Гео Лерос заявив, що планує протягом року внести до Верховної Ради проєкт закону про дозвіл евтаназії.

Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі, я знаю дехто з вас буде засуджувати мене. Я хочу в найближчі пів року/рік внести законопроєкт про дозвіл евтаназії», - написав нардеп.

Він додав, що на його думку, «право невиліковно хворих перервати своє життя, має бути їх правом і можливістю, якщо вони не готові виносити свої страждання».

До слова, у Нідерландах триває суд який має визначити, чи робити евтаназію пацієнтам з деменцією, які спершу заявляли про бажання померти, але пізніше, змінили думку.