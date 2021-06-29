Де в Києві облаштовані зони для пікніків (перелік)
Оприлюднено перелік зон відпочинку в лісопаркових зонах столиці
На території столичних лісопаркових господарств облаштовано 42 зони для відпочинку із необхідним інвентарем: альтанки, сформовані місця для багаття, урни для сміття. Про це повідомляє КО «Київзеленбуд».
Зони відпочинку огороджені мінералізованими смугами, щоб убезпечити зелені насадження від пожежі.
Мапу зон відпочинку можна переглянути на сайті КО «Київзеленбуд»: https://bit.ly/2P15zhM.
У зв’язку з настанням пожежонебезпечного періоду Департамент муніципальної безпеки КМДА нагадує, що у випадку виявлення займання радять негайно телефонувати до служби порятунку 101. Адже основне – це своєчасно ліквідувати пожежу ще на початковому етапі, коли вогонь не встиг розповсюдитись на більшу територію.
Фахівці нагадують правила пожежної безпеки під час відпочинку на природі:
- пам’ятайте, що розводити багаття в лісі – небезпечно, краще скористатися складним мангалом;
- якщо все ж розпалюватимете вогнище, то зробіть це, за можливості, на місці попереднього;
- місце розпалювання вогню очистіть від сухої трави, листя, гілля та іншого сміття, обкладіть його камінням або обсипте ґрунтом;
- не залишайте вогнище без нагляду;
- коли залишаєте місце відпочинку, обов’язково заливайте вогнище водою або засипайте піском, переконайтесь, що вогонь повністю загасили;
- сміття, яке не горить, заберіть із собою (целофан, пластиковий і скляний посуд);
- не забувайте, що кинуті порожні пляшки, непогашені сірники, цигарки можуть стати причиною загорання сухої трави та, як наслідок, пожежі.
Перелік зон відпочинку на території лісопаркових господарств, які входять до складу КО «Київзеленбуд»
|
№
|
Зона відпочинку
|
Місце розташування
|
Координати
|
Дарницьке лісопаркове господарство
Дніпровське лісництво
|
1.
|
«Берізка»
|
вул. Братиславська
|
50.487207,30.613403
|
2.
|
«Веселка»
|
Траса Київ – Чернігів
|
50.470220,30.668717
|
3.
|
«Здоров’я»
|
вул. Жукова
|
50.482223,30.638328
|
Дарницьке лісництво
|
4.
|
«Тростянець»
|
при в’їзді в лісництво
траса Київ-Бориспіль
|
50.397216,30.757976
|
5.
|
«Дубки»
|
в’їзд з іншої сторони моста напроти лісництва, траса Київ-Бориспіль
|
50.397216,30.757976
|
6.
|
«Демидівка»
|
Бориспільське шосе 23 км.(траса Київ –Бориспіль)
|
50.388096,30.757277
|
Микільське лісництво
|
7.
|
«Ялинка»
|
біля садиби лісництва
|
50.427656,30.712178
|
8.
|
«Микільська»
|
вул. Зрошувальна
|
50.434412,30.693005
|
9.
|
«Хутір»
|
метро «Червоний хутір»
|
50.407910,30.694163
|
10.
|
«Чугайстер»
|
вул. Бориспільська
|
50.4183734,30.7095473
|
Білодібровне лісництво
|
11.
|
«Затишок»
|
траса Київ – Чернігів
|
50.478603,30692188
|
12.
|
«Біла діброва»
|
вул. Радистів
|
50.486048,30.665574
|
Броварське лісництво
|
13.
|
«Калинівка»
|
траса Київ – Чернігів біля с. Калинівка
|
50.559482,30.801375
|
14.
|
«Придорожня»
|
траса Київ-Чернігів
|
50.541012,30.805713
|
15.
|
«Пухівська»
|
траса на с. Пухівка
|
50.588761,30.723955
|
16.
|
«Березовий гай»
|
вул. Променева
|
50.532560,30.785933
|
17.
|
«Зелена галявина»
|
м. Бровари, вул. Ялинкова
|
50.518974,30.764688
|
|
17
|
|
|
Святошинське лісопаркове господарство
Святошинське лісництво
|
1.
|
«Мир»
|
Житомирська траса, Святошинський район
|
50.459031,30.326234
|
2.
|
«Нивки»
|
Житомирська траса, Святошинський район
|
50.459359,30.309779
|
3.
|
Ім. Коцюбинського
|
Біля смт. Коцюбинське, Святошинський район, вул. Лісна
|
50.488735,30.319724
|
4.
|
«Сосновий бір»
|
Житомирська траса, Святошинський район
|
50.458767,30.281146
|
5.
|
«Святошино»
|
Кільцева дорога, Святошинський район, вул. Святошинська
|
50.4493092 30.3828671
|
6.
|
«БІЛИЧІ»
|
вул. Підлісна
|
50.474669,30.337653
|
Київське лісництво
|
7.
|
«Перлина»
|
вул. Федора Максименка
смт. Пуща-Водиця, Оболонський район
|
50.550312,30.332365
|
8.
|
«Берковець»
|
вул. Синьоозерна, Подільський і
Святошинський район
|
50.502221,30.362731
|
9.
|
«Видриця»
|
с. Гостомель, Святошинський район, вул. Чумацький шлях
|
50.532270,30.304648
|
10
|
«Лісова казка»
|
вул. Федора Максименка,
|
50.547404,30.338312
|
Пуща-Водицьке лісництво
|
11.
|
«Виноградар»
|
житловий масив Виноградар
Подільський район (вул. Гонгадзе, Косенка)
|
50.517626,30.419018
|
12.
|
«Берізка»
|
Велика кільцева дорога, Оболонський район
|
50.530362,30.444394
|
13.
|
«Шевченка»
|
Велика кільцева дорога,
Оболонський район
|
50.524524,30.433332
|
14.
|
«Партизанський бір»
|
смт. Пуща-Водиця, вул. Лісна,
Оболонський район
|
50.554940,30.343708
|
15.
|
«Каланчова»
|
Велика кільцева дорога,
Оболонський район
|
50.535341,30.433073
|
Межигірське лісництво
|
16.
|
«Горенська»
|
село Горенка, вул. Київська,
Оболонський район
|
50.561445,30.329515
|
17.
|
«Межигірська»
|
Мінське шосе, перетин з вул. Дніпроводською
Оболонський район
|
50.577770,30.450937
|
|
17
|
|
|
Лісопаркове господарство «Конча-Заспа»
Конча-Заспівське лісництво
|
1.
|
«Ласкаво просимо»
|
Столичне шосе
|
50.278157,30.605225
|
2.
|
«Конча-Заспа»
|
біля с. Мриги
|
50.266396,30.572910
|
3.
|
«Привітна»
|
біля санаторію «Конча-Заспа»
|
50.295423,30.581966
|
4.
|
«Дніпро»
|
Жуків острів
|
50.341302,30.572053
|
5.
|
«Затишок»
|
|
50.297255,30.573895
|
Дачне лісництво
|
6.
|
«Лісова криниця»
|
Столичне шосе
|
50.229548,30.619992
|
7.
|
«Сосновий бір»
|
Столичне шосе
|
50.234489,30.636905
|
8.
|
«Березовий гай»
|
Столичне шосе
|
50.222190,30.620125
|
|
8
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Усього
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42
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