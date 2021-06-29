Де в Києві облаштовані зони для пікніків (перелік)

У зонах для відпочинку є все необхідне для пікніка

Оприлюднено перелік зон відпочинку в лісопаркових зонах столиці

На території столичних лісопаркових господарств облаштовано 42 зони для відпочинку із необхідним інвентарем: альтанки, сформовані місця для багаття, урни для сміття. Про це повідомляє КО «Київзеленбуд».

Зони відпочинку огороджені мінералізованими смугами, щоб убезпечити зелені насадження від пожежі.

Мапу зон відпочинку можна переглянути на сайті КО «Київзеленбуд»: https://bit.ly/2P15zhM.

У зв’язку з настанням пожежонебезпечного періоду Департамент муніципальної безпеки КМДА нагадує, що у випадку виявлення займання радять негайно телефонувати до служби порятунку 101. Адже основне – це своєчасно ліквідувати пожежу ще на початковому етапі, коли вогонь не встиг розповсюдитись на більшу територію.

Фахівці нагадують правила пожежної безпеки під час відпочинку на природі:

пам’ятайте, що розводити багаття в лісі – небезпечно, краще скористатися складним мангалом;

якщо все ж розпалюватимете вогнище, то зробіть це, за можливості, на місці попереднього;

місце розпалювання вогню очистіть від сухої трави, листя, гілля та іншого сміття, обкладіть його камінням або обсипте ґрунтом;

не залишайте вогнище без нагляду;

коли залишаєте місце відпочинку, обов’язково заливайте вогнище водою або засипайте піском, переконайтесь, що вогонь повністю загасили;

сміття, яке не горить, заберіть із собою (целофан, пластиковий і скляний посуд);

не забувайте, що кинуті порожні пляшки, непогашені сірники, цигарки можуть стати причиною загорання сухої трави та, як наслідок, пожежі.

Перелік зон відпочинку на території лісопаркових господарств, які входять до складу КО «Київзеленбуд»