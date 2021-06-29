  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Де в Києві облаштовані зони для пікніків (перелік)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У зонах для відпочинку є все необхідне для пікніка - Де в Києві облаштовані зони для пікніків (перелік)
    У зонах для відпочинку є все необхідне для пікніка
    Фото з відкритих джерел

    Оприлюднено перелік зон відпочинку в лісопаркових зонах столиці

    На території столичних лісопаркових господарств облаштовано 42 зони для відпочинку із необхідним інвентарем: альтанки, сформовані місця для багаття, урни для сміття. Про це повідомляє КО «Київзеленбуд».

    Зони відпочинку огороджені мінералізованими смугами, щоб убезпечити зелені насадження від пожежі.

    Мапу зон відпочинку можна переглянути на сайті КО «Київзеленбуд»: https://bit.ly/2P15zhM.

    У зв’язку з настанням пожежонебезпечного періоду Департамент муніципальної безпеки КМДА нагадує, що у випадку виявлення займання радять негайно телефонувати до служби порятунку 101. Адже основне – це своєчасно ліквідувати пожежу ще на початковому етапі, коли вогонь не встиг розповсюдитись на більшу територію.

    Фахівці нагадують правила пожежної безпеки під час відпочинку на природі:

    • пам’ятайте, що розводити багаття в лісі – небезпечно, краще скористатися складним мангалом;
    • якщо все ж розпалюватимете вогнище, то зробіть це, за можливості, на місці попереднього;
    • місце розпалювання вогню очистіть від сухої трави, листя, гілля та іншого сміття, обкладіть його камінням або обсипте ґрунтом;
    • не залишайте вогнище без нагляду;
    • коли залишаєте місце відпочинку, обов’язково заливайте вогнище водою або засипайте піском, переконайтесь, що вогонь повністю загасили;
    • сміття, яке не горить, заберіть із собою (целофан, пластиковий і скляний посуд);
    • не забувайте, що кинуті порожні пляшки, непогашені сірники, цигарки можуть стати причиною загорання сухої трави та, як наслідок, пожежі.

    Перелік зон відпочинку на території лісопаркових господарств, які входять до складу КО «Київзеленбуд»

    Зона відпочинку

    Місце розташування

    Координати

    Дарницьке лісопаркове господарство

    Дніпровське лісництво

    1.

    «Берізка»

    вул. Братиславська

    50.487207,30.613403

    2.

    «Веселка»

    Траса Київ – Чернігів

    50.470220,30.668717

    3.

    «Здоров’я»

    вул. Жукова

    50.482223,30.638328

    Дарницьке лісництво

    4.

    «Тростянець»

    при в’їзді в лісництво

    траса Київ-Бориспіль

    50.397216,30.757976

    5.

    «Дубки»

    в’їзд з іншої сторони моста напроти лісництва, траса Київ-Бориспіль

    50.397216,30.757976

    6.

    «Демидівка»

    Бориспільське шосе 23 км.(траса Київ –Бориспіль)

    50.388096,30.757277

    Микільське лісництво

    7.

    «Ялинка»

    біля садиби лісництва

    50.427656,30.712178

    8.

    «Микільська»

    вул. Зрошувальна

    50.434412,30.693005

    9.

    «Хутір»

    метро «Червоний хутір»

    50.407910,30.694163

    10.

    «Чугайстер»

    вул. Бориспільська

    50.4183734,30.7095473

    Білодібровне лісництво

    11.

    «Затишок»

    траса Київ – Чернігів

    50.478603,30692188

    12.

    «Біла діброва»

    вул. Радистів

    50.486048,30.665574

    Броварське лісництво

    13.

    «Калинівка»

    траса Київ – Чернігів біля с. Калинівка

    50.559482,30.801375

    14.

    «Придорожня»

    траса Київ-Чернігів

    50.541012,30.805713

    15.

    «Пухівська»

    траса на с. Пухівка

    50.588761,30.723955

    16.

    «Березовий гай»

    вул. Променева

    50.532560,30.785933

    17.

    «Зелена галявина»

    м. Бровари, вул. Ялинкова

    50.518974,30.764688

    17

    Святошинське лісопаркове господарство

    Святошинське лісництво

    1.

    «Мир»

    Житомирська траса, Святошинський район

    50.459031,30.326234

    2.

    «Нивки»

    Житомирська траса, Святошинський район

    50.459359,30.309779

    3.

    Ім. Коцюбинського

    Біля смт. Коцюбинське, Святошинський район, вул. Лісна

    50.488735,30.319724

    4.

    «Сосновий бір»

    Житомирська траса, Святошинський район

    50.458767,30.281146

    5.

    «Святошино»

    Кільцева дорога, Святошинський район, вул. Святошинська

    50.4493092 30.3828671

    6.

    «БІЛИЧІ»

    вул. Підлісна

    50.474669,30.337653

    Київське лісництво

    7.

    «Перлина»

    вул. Федора Максименка

    смт. Пуща-Водиця, Оболонський район

    50.550312,30.332365

    8.

    «Берковець»

    вул. Синьоозерна, Подільський і

    Святошинський район

    50.502221,30.362731

    9.

    «Видриця»

    с. Гостомель, Святошинський район, вул. Чумацький шлях

    50.532270,30.304648

    10

    «Лісова казка»

    вул. Федора Максименка,
    смт. Пуща-Водиця

    50.547404,30.338312

    Пуща-Водицьке лісництво

    11.

    «Виноградар»

    житловий масив Виноградар

    Подільський район (вул. Гонгадзе, Косенка)

    50.517626,30.419018

    12.

    «Берізка»

    Велика кільцева дорога, Оболонський район

    50.530362,30.444394

    13.

    «Шевченка»

    Велика кільцева дорога,

    Оболонський район

    50.524524,30.433332

    14.

    «Партизанський бір»

    смт. Пуща-Водиця, вул. Лісна,

    Оболонський район

    50.554940,30.343708

    15.

    «Каланчова»

    Велика кільцева дорога,

    Оболонський район

    50.535341,30.433073

    Межигірське лісництво

    16.

    «Горенська»

    село Горенка, вул. Київська,

    Оболонський район

    50.561445,30.329515

    17.

    «Межигірська»

    Мінське шосе, перетин з вул. Дніпроводською

    Оболонський район

    50.577770,30.450937

    17

    Лісопаркове господарство «Конча-Заспа»

    Конча-Заспівське лісництво

    1.

    «Ласкаво просимо»

    Столичне шосе

    50.278157,30.605225

    2.

    «Конча-Заспа»

    біля с. Мриги

    50.266396,30.572910

    3.

    «Привітна»

    біля санаторію «Конча-Заспа»

    50.295423,30.581966

    4.

    «Дніпро»

    Жуків острів

    50.341302,30.572053

    5.

    «Затишок»

    50.297255,30.573895

    Дачне лісництво

    6.

    «Лісова криниця»

    Столичне шосе

    50.229548,30.619992

    7.

    «Сосновий бір»

    Столичне шосе

    50.234489,30.636905

    8.

    «Березовий гай»

    Столичне шосе

    50.222190,30.620125

    8

    Усього

    42

    Теги: Київ відпочинок пожежна небезпека Київзеленбуд ліс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Де в Києві облаштовані зони для пікніків (перелік)