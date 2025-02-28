Делегація Червоного Хреста України та Франції відвідала Бучу

Ми вражені тим, що навіть такий маленький дрон, як «Шахед», може спричинити таку біду, зазначили гості

Мета візиту – висловити підтримку жителям, постраждалим від обстрілів ворожих «Шахедів» у ніч на 26 лютого

Бучу відвідала делегація Червоного Хреста України та Франції на чолі з президентом Червоного Хреста України Миколою Поліщуком та Національним президентом Червоного Хреста Франції Філіпом Да Костою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Бучанської міської ради.

Мета візиту – висловити підтримку жителям, постраждалим від обстрілів ворожих «Шахедів» у ніч на 26 лютого. Представники організацій привезли гуманітарну допомогу та зустрілися з власниками пошкоджених будинків.

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Бучу відвідала делегація Червоного Хреста України та Франції на чолі з президентом Червоного Хреста України Миколою Поліщуком та Національним президентом Червоного Хреста Франції Філіпом Да Костою фото: Бучанська міська рада/Facebook

Заступник Бучанського міського голови Дмитро Чейчук поінформував гостей про наслідки обстрілів та заходи щодо ліквідації руйнувань, а також розповів про роботу місцевих служб із подолання наслідків атаки та відновлення пошкоджених будівель.

фото: Бучанська міська рада/Facebook

«Ми вражені тим, що навіть такий маленький дрон, як «Шахед», може спричинити таку біду. Ми бажаємо миру вашій країні та вважаємо своїм обов'язком зберігати пам'ять про загиблих для майбутніх поколінь», – зазначили гості.

Нагадаємо, 25 лютого, у Бучі зустрічали Спеціального уповноваженого Президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єра Ельброна. Про це повідомляє «Главком» із покликанням на допис Бучанського міського голови Анатолія Федорука. Візит високопосадовця розпочався з відвідування храму Святого Апостола Андрія Первозванного, де гостю розповіли про трагічні події окупації Бучі та злочини російських військових. На зустрічі обговорили підтримку Францією побратимських відносин між містами. Дюнкерк, французьке місто-партнер Бучі, уже готовий до реалізації конкретних проєктів.