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Зафільмував власний злочин. Поліція затримала палія релейної шафи на Київщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зафільмував власний злочин. Поліція затримала палія релейної шафи на Київщині
18-річний молодик на замовлення російських кураторів здійснив підпал релейної шафи на залізниці
фото: поліція Київської області, Facebook

Загоряння об'єкта виконавець сам зафільмував на мобільний телефон для подальшого звітування перед замовником

Поблизу села Клавдієво-Тарасове 18-річний молодик на замовлення російських кураторів, здійснив підпал релейної шафи на залізниці. Тепер виконавцю загрожує довічне позбавлення волі. Про це повідомила поліція Київської області. 

Зазначається, що 10 січня, о 14:53, до поліції надійшло повідомлення про загоряння релейної шафи на перегоні Немішаєве - Клавдієво-Тарасове. На місце події прибули працівники Бучанського управління поліції та виявили сліди підпалу. Під час проведення слідчо-оперативних заходів по гарячих слідах поліцейські встановили зловмисника.

Правоохоронці з'ясували, що фігурант перебував у пошуках легкого заробітку та через Telegram погодився на пропозицію представника РФ здійснити підпал, за що мав отримати грошову винагороду. Для виконання ворожого завдання фігурант облив заздалегідь підготовленою легкозаймистою речовиною релейну шафу та здійснив підпал. Загоряння об'єкта виконавець зафільмував на мобільний телефон для подальшого звітування перед замовником.

18-річний молодик на замовлення російських кураторів, здійснив підпал релейної шафи на залізниці
18-річний молодик на замовлення російських кураторів, здійснив підпал релейної шафи на залізниці
фото: поліція Київської області, Facebook
Загоряння об'єкта виконавець зафільмував на мобільний телефон для подальшого звітування перед замовником
Загоряння об'єкта виконавець зафільмував на мобільний телефон для подальшого звітування перед замовником
фото: поліція Київської області, Facebook

Поліцейські Київщини передали зловмисника співробітникам СБУ в місті Києві та Київській області. За вчинення диверсії (ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України) йому загрожує покарання – п'ятнадцять років за ґратами або довічне ув’язнення.

Поліція вкотре наголошує: не піддавайтесь на провокації ворога, наслідком такої «співпраці» може стати довічне позбавлення волі. 

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали дві групи паліїв, які на замовлення російських спецслужб спалили залізничну шафу та сім автомобілів військових.  За даними слідства, наприкінці грудня 2024 року, шукаючи підробіток, хлопець отримав повідомлення в Телеграмі з пропозицією за $1 тис. знайти та підпалити автомобіль, який належить військовослужбовцю. Для підпалу підозрювані підібрали Mitsubishi L200 у Дніпровському районі та облили його легкозаймистою речовиною.

Ще двоє киян так само на замовлення, отримане через Teiegram, підпалили релейну шафу «Укрзалізниці», обливши її розчином для розпалювання багаття. Також вони спалили шість автомобілів військових у різних районах столиці та на Київщині.

Раніше повідомлялося, що російські куратори, що наймали паліїв автівок в Україні, доручили виконавцям нове завдання – виводити з ладу енергетичні об’єкти. Про це йдеться в публікації «Главкома» «Хто палить машини військових? Технології найму, психологічні прийоми та «гонорари».

На початку жовтня 2024 року у місті Ірпінь невідомі підпалили автомобіль популярного блогера. Полум’ям було знищено гараж і дві автівки, які були там. Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особи паліїв. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

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Теги: телеканал ICTV поліція Київщина телефон

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