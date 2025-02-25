Ворожа атака дронами та заява Трампа щодо РФ: головне за ніч

У Київській області є руйнування та постраждала

Внаслідок атаки у Київській області частково зруйновано приватні будинки та господарські приміщення

У Києві працювала ППО, в Обухівському районі Київщини через ворожу атаку травмовано жінку, а Трамп зацікавився російськими рідкісноземельними ресурсами. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 25 лютого:

ППО у Києві

У Дарницькому районі Києва працювали сили ППО через ворожі БпЛА. Варто зазначити, що протягом усієї ночі над різними областями України літають російські безпілотники. У столиці повітряна тривога лунала двічі: спочатку о 22:16, відбій був, потім о 4:05, але відбою ще не було.

Ближче до ранку росіяни запустили ракети на Україну. За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, станом на 6:22 крилаті ракети в повітряному просторі Київщини, курсом на Ставище, Білу Церкву.

Наслідки у Київській області

Внаслідок ворожої атаки на Обухівський район Київщини травмовано жінку 44 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Київської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що у постраждалої різана рана ноги. Її госпіталізовано до місцевої лікарні. Також внаслідок атаки частково зруйновано приватний будинок та господарські приміщення.

Трамп та Росія

Президент США Дональд Трамп розповів, що хоче укласти кілька економічних угод із Росією. Одна з них – використання російських рідкісноземельних ресурсів. Про це інформує «Главком» із посиланням на заяву Трампа.

За словами Трампа, Росія – найбільша країна за площею у світі, і там є цінні речі, які могли би використовувати США.

«Ми намагаємося укласти кілька угод з Росією щодо економічного розвитку, і багато чого з того, що ми хочемо, а там подивимося. Я не знаю, чи вдасться це зробити, але ми б із задоволенням це зробили, якби могли. Знаєте, у них величезна кількість рідкісноземельних ресурсів», – зазначив Трамп.

Відомо, що Путін висловив готовність співпрацювати зі США щодо рідкісноземельних металів, зокрема, в окупованій частині Донецької області.

Трамп знімає заборони

Адміністрація Дональда Трампа скасувала постанову, ухвалену за президентства Джо Байдена, яка забороняла союзникам застосовувати зброю США з порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Зазначається, що відповідний наказ був підписаний радником президента США з питань національної безпеки Майком Вальцом 21 лютого. Він скасовує Меморандум національної безпеки-20 (NSM-20). Цю інформацію також підтвердили кілька чинних і колишніх американських посадовців на умовах анонімності.

Повідомляється, що це не перший крок нової адміністрації у напрямку згортання політики, спрямованої на захист прав людини. Під час свого першого президентського терміну Трамп надавав пріоритет економічним інтересам у питаннях передачі озброєнь. А вже в січні, невдовзі після повернення до Білого дому, Пентагон розпочав ліквідацію відділу, створеного за Байдена для захисту цивільного населення під час бойових дій.