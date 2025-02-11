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Випили літр горілки. На Київщині двоє підлітків знепритомніли просто неба у мороз

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Випили літр горілки. На Київщині двоє підлітків знепритомніли просто неба у мороз
Служба у справах дітей та сім’ї Ірпінської міської ради взяла ситуацію під особливий контроль
фото: Ірпінська міська рада, Telegram

Безпорадних підлітків вчасно помітили військові, які викликали «швидку» 

Тривожний інцидент стався днями в Ірпені – двоє хлопців, один із яких повнолітній, випили літр горілки на двох, запивши енергетиком. Про це повідомили в Ірпінській міській раді.

Після прийому такого «коктейлю» підлітки знепритомніли просто неба у морозний день.

«На щастя, їх помітили військові, які оперативно викликали «швидку» та до її приїзду намагалися допомогти – загортали хлопців у термоковдри, щоб запобігти переохолодженню», – повідомили у міськраді.

Служба у справах дітей та сім’ї Ірпінської міської ради взяла ситуацію під особливий контроль. Фахівці відвідали родину неповнолітнього хлопця, перевірили умови проживання, поспілкувалися з ним, його мамою та провели роз’яснювальну бесіду. З’ясувалося, що хлопець навчається у вищому навчальному закладі, позитивно характеризується та визнає безглуздість свого вчинку.

У міськраді зазначають, що цей випадок є серйозним сигналом для всіх батьків, тож просять поговорити з дітьми про те, що алкогольне сп’яніння може бути смертельно небезпечним, а мороз лише підвищує цей ризик. 

Нагадаємо, психолог-адиктолог розвіяв міф про дороговизну та недоспупність наркотиків в Україні: на 200 грн підліток може придбати 0,25 грама наприклад, дешевих солей. Про це Юрій Гуменяк повідомив в інтерв’ю «Главкому». Психолог розповів, як підлітки купують наркотики. Вони отримують  на телефон фотоповідомлення з координатами. Скажімо, фотографія дерева з червоною стрілочкою, що вказує на місце десь там, біля дерева. Далі ці координати копіюються, вставляються у Google-карти – і таким чином отримується точне місце «закладки», яку треба відкопати Звісно, веде далі психолог,  є й інші варіанти.

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Теги: Ірпінь Київщина діти алкоголь

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