Куди найчастіше релокується бізнес: названо область-лідера

За рік переїзди компаній через війну скоротилися на 18%

У 2024 році понад 11 тис. компаній релокувалися з одного регіону в інший. Водночас переїзди компаній через війну за рік скоротилися на 18% та на 25%, ніж до повномасштабного. Про це повідомляє «Опендатабот».

Зазначається, що 32% релокованих компаній займаються гуртовою торгівлею, ще 6% – будівництвом. Замикає трійку компаній-мігрантів бізнеси, що проводять операції з нерухомістю – 4,8%.

Чим займаються релоковані компанії

Найбільше бізнесу покинуло Київ – 36,6% або 4 тис. компаній. Ще по 10% поїхало з Київської та Дніпропетровської областей. Водночас ті самі області є найпопулярнішим місцем, куди переїжджає бізнес. 28% компаній зареєструвалися у Києві. Ще 11% релокувалися до Київської області, а 10% – до Дніпропетровської.

Найпопулярніші маршрути переїздів такі:

з Києва до Київської області – 775 компаній;

з Києва до Дніпропетровської області – 575;

з Київської області в Київ – 563.

Куди їде бізнес

Найбільшою компанією за доходом у третьому кварталі 2024 року, яка релокувалася, стала «ЗЕ.ТЕК» (6,7 млрд грн), яка торгує газом. Торік вона поїхала з Рівненської області до Києва, але у 2025 році повернулася назад.

Компанія «Кворум-Нафта» (5,7 млрд грн), яка виробляє паперову продукцію, релокувалася з Миколаївської області у Київ. А виробнича компанія «Золотий дракон» (4 млрд грн доходу), яка займається гуртовою торгівлею, переїхала з Вінницької області у Київ.

Кількість переїздів компаній

Варто зазначити, що компанії можуть змінювати юридичні адреси декілька разів на рік. Наприклад, компанія у сфері гуртової торгівлі «Альбакор» (4 млрд грн доходу), торік п'ять разів переїжджала з Запорізької області до Дніпропетровської та назад. Наразі бізнес зареєстрований на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, у 2024 році Рада бізнес-омбудсмена отримала 1191 скарг від компаній. Це дещо менше, ніж попереднього року (1336). Основні скарги стосувалися податкових питань (61% від загальної кількості скарг бізнесу), дій правоохоронних органів (13%), дій державних регуляторів (7%), митних питань (6%), дій органів місцевого самоврядування (4%).

До слова, за весь час існування «Дія.City» проєкт покинули 200 компаній. 60% компаній вийшли з «Дія.City» через недотримання вимог, решта 40% – за власним бажанням.