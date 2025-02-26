Бучу відвідав представник Франції з питань допомоги та відновлення України

Дюнкерк, французьке місто-партнер Бучі, уже готовий до реалізації конкретних проєктів

У вівторок, 25 лютого, у Бучі зустрічали Спеціального уповноваженого Президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єра Ельброна. Про це повідомляє «Главком» із покликанням на допис Бучанського міського голови Анатолія Федорука.

Візит високопосадовця розпочався з відвідування храму Святого Апостола Андрія Первозванного, де гостю розповіли про трагічні події окупації Бучі та злочини російських військових.

Члени делегації відвідали Алею героїв, де спочивають українські захисники фото: Анатолій Федорук

«Далі разом із делегацією вшанували пам’ять загиблих на Алеї Героїв, де спочивають українські захисники. Для нас важливо, щоб міжнародні партнери розуміли справжню ціну, яку Україна платить за свободу, і знали, за що ми боремось», – зазначив Анатолій Федорук.

На зустрічі обговорили підтримку Францією побратимських відносин між містами. Дюнкерк, французьке місто-партнер Бучі, уже готовий до реалізації конкретних проєктів. Також були представлені перспективні ініціативи у сферах енергетики, водопостачання та розвитку індустріальної зони Bucha Techno Garden.

Зустріч з представником Франції з питань допомоги та відновлення України у Бучі фото: Анатолій Федорук/Facebook

Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області після звільнення від російських загарбників були виявлені 1 тисяча 190 вбитих людей