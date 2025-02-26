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Бучу відвідав представник Франції з питань допомоги та відновлення України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Бучу відвідав представник Франції з питань допомоги та відновлення України
Візит високопосадовця розпочався з відвідування храму Святого Апостола Андрія Первозванного
фото: Анатолій Федорук/Facebook

Дюнкерк, французьке місто-партнер Бучі, уже готовий до реалізації конкретних проєктів

У вівторок, 25 лютого, у Бучі зустрічали Спеціального уповноваженого Президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єра Ельброна. Про це повідомляє «Главком» із покликанням на допис Бучанського міського голови Анатолія Федорука. 

Візит високопосадовця розпочався з відвідування храму Святого Апостола Андрія Первозванного, де гостю розповіли про трагічні події окупації Бучі та злочини російських військових. 

Члени делегації відвідали Алею героїв, де спочивають українські захисники
Члени делегації відвідали Алею героїв, де спочивають українські захисники
фото: Анатолій Федорук

«Далі разом із делегацією вшанували пам’ять загиблих на Алеї Героїв, де спочивають українські захисники. Для нас важливо, щоб міжнародні партнери розуміли справжню ціну, яку Україна платить за свободу, і знали, за що ми боремось», – зазначив Анатолій Федорук. 

На зустрічі обговорили підтримку Францією побратимських відносин між містами. Дюнкерк, французьке місто-партнер Бучі, уже готовий до реалізації конкретних проєктів. Також були представлені перспективні ініціативи у сферах енергетики, водопостачання та розвитку індустріальної зони Bucha Techno Garden.

Зустріч з представником Франції з питань допомоги та відновлення України у Бучі
Зустріч з представником Франції з питань допомоги та відновлення України у Бучі
фото: Анатолій Федорук/Facebook

Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області після звільнення від російських загарбників були виявлені 1 тисяча 190 вбитих людей

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Теги: Франція Київщина Буча Україна водопостачання місто

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