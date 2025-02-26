На Київщині рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки дронів (фото)
На місцях падіння уламків працюють екстрені служби, триває фіксація наслідків удару
Рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки на Київщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Київській області.
Повідомляється, що ворожа атака в ніч на 26 лютого спричинила пожежі, руйнування та жертви. Зокрема, у Крюківщині уламки безпілотника спричинили пожежу в приватному будинку площею 200 кв.м. Вогонь загасили о 01:54, на місці виявлено тіло загиблого.
У Бучі уламки дрона підпалили авто – одна автівка знищена, ще вісім пошкоджені. Також пошкоджено п'ять будинків, два гаражі та вікна багатоповерхівки.
За словами рятувальників, постраждали двоє людей (2005 та 1981 р.н.), вони отримують медичну допомогу.
На місцях падіння уламків працюють екстрені служби, триває фіксація наслідків удару.
Нагадаємо, у ніч проти 25 лютого, окупанти атакували дронами Україну. У Києві ворожий безпілотник влучив у житловий будинок. У Києві о 22:18 оголосили повітряну тривогу. Пізніше у місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що ворожий дрон влучив у житловий будинок. Є руйнування та сильна пожежа.
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