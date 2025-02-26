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На Київщині рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки дронів (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Київщині рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки дронів (фото)
У Бучі уламки дрона підпалили авто – одна автівка знищена, ще вісім пошкоджені
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області/Facebook

На місцях падіння уламків працюють екстрені служби, триває фіксація наслідків удару

Рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки на Київщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Київській області

Ворожа атака в ніч на 26 лютого спричинила пожежі
Ворожа атака в ніч на 26 лютого спричинила пожежі
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області/Facebook

Повідомляється, що ворожа атака в ніч на 26 лютого спричинила пожежі, руйнування та жертви. Зокрема, у Крюківщині уламки безпілотника спричинили пожежу в приватному будинку площею 200 кв.м. Вогонь загасили о 01:54, на місці виявлено тіло загиблого.

У Бучі уламки дрона підпалили авто – одна автівка знищена, ще вісім пошкоджені. Також пошкоджено п'ять будинків, два гаражі та вікна багатоповерхівки.

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Рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки на Київщині
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області/Facebook

За словами рятувальників, постраждали двоє людей (2005 та 1981 р.н.), вони отримують медичну допомогу.

На Київщині рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки дронів (фото) фото 1
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області/Facebook

На місцях падіння уламків працюють екстрені служби, триває фіксація наслідків удару.

Нагадаємо, у ніч проти 25 лютого, окупанти атакували дронами Україну. У Києві ворожий безпілотник влучив у житловий будинок. У Києві о 22:18 оголосили повітряну тривогу. Пізніше у місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що ворожий дрон влучив у житловий будинок. Є руйнування та сильна пожежа.

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Теги: пожежа ДСНС Київщина дрон

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