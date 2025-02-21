Готували теракт на замовлення РФ: затримано виконавців злочину на Київщині

Фігуранти через Telegram за грошову винагороду мали виготовити саморобний вибуховий пристрій для подальшого підриву ТЦК та інших органів державної влади

Обох фігурантів – 27-річного жителя Дніпропетровської області та його ровесницю з Київщини затримано

Поліція Київщини спільно з СБУ викрила двох зловмисників, які готували на замовлення РФ теракт на території Фастівського району Київської області. Про це інформує «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

«Фігуранти через Telegram за грошову винагороду мали виготовити саморобний вибуховий пристрій для подальшого підриву ТЦК та інших органів державної влади», – йдеться в повідомленні Нацполіції.

Зазначається, що у ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що зловмисники за місцем мешкання на Обухівщині зберігали значну кількість вибухової речовини, яку виготовили самостійно на замовлення спецслужб РФ.

Фігуранти справи отримали пропозицію «роботи» від російських спецслужб через Telegram фото: Національна поліція України

«Під час обшуку із залученням вибухотехніків поліції Київщини у кімнаті, де проживають фігуранти, виявлено та вилучено два кілограми вибухової порошкоподібної речовини, виготовленої із побутових хімічних засобів, вогнегасник, який мав слугувати контейнером, металеві болти та цвяхи, мобільний телефон із перепискою з куратором та аркуш паперу з інструкцією по виготовленню вибухової речовини», - наголошують в поліції.

Обох фігурантів – 27-річного жителя Дніпропетровської області та його ровесницю з Київщини затримано.

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фото: Національна поліція України

Слідчі за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру за фактом готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб, а також незаконного виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 263-1 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, Служба безпеки запобігла теракту у Дніпрі. За результатами спецоперації затримано ворожу агентурну групу, яка на замовлення РФ намагалася підірвати ветерана-експравоохоронця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.